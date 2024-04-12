В Кремле подтвердили готовность к диалогу с украинской стороной и не исключили выработанные два года назад "стамбульские соглашения" в качестве основы для мирного урегулирования. В частности, как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, такую готовность высказал сам Путин.

Дмитрий Песков

"Как правило, переговоры опираются на что-то. Говорилось, что, в том числе можно опираться и на тот документ, но с тех пор произошло много изменений, у нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад" , — сказал Песков.

Поэтому, заявил спикер кремлевского диктатора, есть действительно ряд "новых реалий", от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время, добавил он, стамбульские договоренности могли бы стать базисом для начала переговоров.

Как подчеркнул представитель Кремля, "любые поиски политико-дипломатического урегулирования могут зиждиться только на переговорах, президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам".

При этом Песков не ответил на вопрос о том, будут ли зафиксированы в новом "мирном договоре" так называемые новые регионы России.

"Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких теоретических переговоров? Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны", — почеркнул спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в сети появился так называемый "мирный план" Турции, который разработан на основании "стамбульских договоренностей". При этом есть мнение, что его на самом деле написал Роман Абрамович.



