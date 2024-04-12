Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Кремле подтвердили готовность к диалогу с украинской стороной и не исключили выработанные два года назад "стамбульские соглашения" в качестве основы для мирного урегулирования. В частности, как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, такую готовность высказал сам Путин.
Дмитрий Песков
Поэтому, заявил спикер кремлевского диктатора, есть действительно ряд "новых реалий", от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время, добавил он, стамбульские договоренности могли бы стать базисом для начала переговоров.
Как подчеркнул представитель Кремля, "любые поиски политико-дипломатического урегулирования могут зиждиться только на переговорах, президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам".
При этом Песков не ответил на вопрос о том, будут ли зафиксированы в новом "мирном договоре" так называемые новые регионы России.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в сети появился так называемый "мирный план" Турции, который разработан на основании "стамбульских договоренностей". При этом есть мнение, что его на самом деле написал Роман Абрамович.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!