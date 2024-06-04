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Скабеева истерит из-за того, что Запад позволил Украине атаковать цели на территории России

Российская пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на решение США разрешить Украине бить по России. По ее словам, вторжение России в Украину привело к ударам по территории РФ американским оружием.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Российская пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала изменение позиции США, позволивших Украине атаковать некоторые объекты на территории России. По словам Скабеевой, после разрешения использовать HIMARS, США снимут ограничения для ударов ракетами ATACMS, а также истребителями F-16.

Скабеева истерит из-за того, что Запад позволил Украине атаковать цели на территории России

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото из открытых источников

Во время своего шоу на российском государственном телевидении пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Россию скоро будет атаковать больше американского оружия.

"Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими системами HIMARS, но сути дела это не меняет. Сегодня – HIMARS, завтра – GLSDB, а после завтра – ATACMS с дальностью 330 километров. А там и ограничения снимут с американских F-16, которые летом появятся в Украине" – говорит Скабеева.

Российская пропагандистка истерит, что в начале вторжения Украина получала только каски и ПТРК, а затем Запад стал давать Киеву артиллерию, танки и другую военную технику, чтобы остановить российскую агрессию. По словам Скабеевой, российское вторжение в Украину привело к тому, что американское оружие будет использоваться для ударов по РФ.

"А теперь Европа и США начали наносить удар демократическим оружием по исторической территории РФ. Сначала будут наносить удары осторожно, или как официально сказал Кирби: "по командным пунктам и складам боеприпасов". Как только мы ответим, а мы ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключаются на новые цели, которые также назовут легитимными", — говорит российская пропагандистка.

Кроме того, Скабеева жалуется, что Франция разрешила использовать свои ракеты для ударов по российским военным аэродромам не только в Белгородской области, но и в Курской.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили последствиями странам, которые позволили Украине бить по России.

Также "Комментарии" писали о первой реакции России на удары Украины по стратегическим ядерным РЛС на территории РФ.



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