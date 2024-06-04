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Slava Kot
Российская пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала изменение позиции США, позволивших Украине атаковать некоторые объекты на территории России. По словам Скабеевой, после разрешения использовать HIMARS, США снимут ограничения для ударов ракетами ATACMS, а также истребителями F-16.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото из открытых источников
Во время своего шоу на российском государственном телевидении пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Россию скоро будет атаковать больше американского оружия.
Российская пропагандистка истерит, что в начале вторжения Украина получала только каски и ПТРК, а затем Запад стал давать Киеву артиллерию, танки и другую военную технику, чтобы остановить российскую агрессию. По словам Скабеевой, российское вторжение в Украину привело к тому, что американское оружие будет использоваться для ударов по РФ.
Кроме того, Скабеева жалуется, что Франция разрешила использовать свои ракеты для ударов по российским военным аэродромам не только в Белгородской области, но и в Курской.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили последствиями странам, которые позволили Украине бить по России.
Также "Комментарии" писали о первой реакции России на удары Украины по стратегическим ядерным РЛС на территории РФ.
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