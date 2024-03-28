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Скабеева озвучила максимально идиотское объяснение по поводу отрезанного уха у террориста из «Крокуса»

Российская пропагандистка Ольга Скабеева попыталась объяснить, как так получилось, что у одного из задержанных террористов оказалось отрезанное ухо. Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, объяснение получилось максимально идиотским

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Алексей Голобуцкий, Ольгу Скабееву заставили озвучить максимально идиотскую, зато официальную версию об отрезанных ушах "таджикского террориста".

Скабеева озвучила максимально идиотское объяснение по поводу отрезанного уха у террориста из «Крокуса»

Ольга Скабеева

Так, Скабеева буквально заявила, что террорист залез на дерево, когда убегал от правоохранителей и отказался слезать. Поэтому российские силовики были вынуждены срубить дерево. Когда оно падало, террорист тоже упал и уже в процессе этого ему оторвало ухо.

"А током по гениталиям избивали, чтобы таджик светился и было лучше видно, какое дерево рубить?"
– иронизирует Голобуцкий.

При этом Скабеева возмутилась тем, что слишком гуманный Запад недоволен тем, как повели себя российские силовики с террористом и что-то там ему повредили.

Причем, добавляет эксперт, по словам Скабеевой выглядит, что Запад больше переживает за рубку невинных деревьев, чем отрезанными ушами и другими увечьями "недостаточно гуманно задержанных".

"Однако можно заключать пари, что не только россияне, но и значительная часть европейской и американской аудитории после такого будет тянуть "нууу, не все так однозначно, могло и так быть, мы не все знаем..."
, – добавил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что радикальные исламисты пригрозили России устроить новые кровавые и смертоносные теракты, которые будут помнить все поколения, поскольку россияне пытают подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". В частности, они обратили внимание на то, что одному из подозреваемых отрезали ухо и заставили его съесть, а также якобы пытали его током.

Известно, что теракт в Крокусе произошел 22 марта. О возможности теракта Россию официально предупреждали спецслужбы США.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Amuoyw5MhznkowCEjHTno2dCYsFZ1Dzj8J53QtySdakSwgjozi1AUBmRbnXtaRRal&id=100039960767374
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