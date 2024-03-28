Скабеева озвучила максимально идиотское объяснение по поводу отрезанного уха у террориста из «Крокуса»

Как отметил Алексей Голобуцкий, Ольгу Скабееву заставили озвучить максимально идиотскую, зато официальную версию об отрезанных ушах "таджикского террориста".

Ольга Скабеева

Так, Скабеева буквально заявила, что террорист залез на дерево, когда убегал от правоохранителей и отказался слезать. Поэтому российские силовики были вынуждены срубить дерево. Когда оно падало, террорист тоже упал и уже в процессе этого ему оторвало ухо.

"А током по гениталиям избивали, чтобы таджик светился и было лучше видно, какое дерево рубить?"

– иронизирует Голобуцкий.

При этом Скабеева возмутилась тем, что слишком гуманный Запад недоволен тем, как повели себя российские силовики с террористом и что-то там ему повредили.

Причем, добавляет эксперт, по словам Скабеевой выглядит, что Запад больше переживает за рубку невинных деревьев, чем отрезанными ушами и другими увечьями "недостаточно гуманно задержанных".

"Однако можно заключать пари, что не только россияне, но и значительная часть европейской и американской аудитории после такого будет тянуть "нууу, не все так однозначно, могло и так быть, мы не все знаем..."

, – добавил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что радикальные исламисты пригрозили России устроить новые кровавые и смертоносные теракты, которые будут помнить все поколения, поскольку россияне пытают подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". В частности, они обратили внимание на то, что одному из подозреваемых отрезали ухо и заставили его съесть, а также якобы пытали его током.

Известно, что теракт в Крокусе произошел 22 марта. О возможности теракта Россию официально предупреждали спецслужбы США.