Скабеева угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре (ВИДЕО)

Российская пропагандистка Скабеева снова угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. По ее словам, россияне якобы будут мстить за мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс в России, раздавшийся в ночь на 26 декабря.

Пропагандистка Скабеева (фото из открытых источников)

"Что обычно случается после атак на авиабазу Энгельс. Правильно. Очередной залп по украинской инфраструктуре. Никакие расхваленные Patriot , щедрый подарок Байдена от возмездия не спасет", — сказала разъяренная пропагандистка Скабеева.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что говорят новые взрывы в районе военного аэродрома Энгельс . В российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также всевозможных пожаров в стране-агрессоре. Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает, что новый удар по военному аэродрому в Энгельсе говорит и о том, что у Украины хорошая агентурная поддержка в РФ. Что есть люди, подсказывающие – где и какая техника сосредоточена, когда по ней лучше ударить. Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко отмечает, что россияне почему-то считают, что им можно бомбить всех и вся, а их – нельзя. Украина же демонстрирует, что избивать агрессора, в том числе на его территории, можно и нужно.



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