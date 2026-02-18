logo

Скандал в бане: суд над Гуфом
Скандал в бане: суд над Гуфом

Прокуратура попросила назначить рэперу Гуфу два года условно и переквалифицировать дело на менее трудную статью

18 февраля 2026, 23:07
В Наро-Фоминском суде начались дебаты по делу российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова), которого вместе с товарищем обвиняют в конфликте с элементами насилия и похищения телефона.

Скандал в бане: суд над Гуфом

Суд над Гуфом

Инцидент произошел осенью 2024 года в одном из подмосковных банных комплексов. По версии следствия, после завершения вечеринки артист отказался оплачивать счет, что повлекло за собой конфликт. Во время стычки его знакомый Геворк Саруханян якобы скрутил руки мужчине, снимавшему событие на телефон, а сам Гуф несколько раз ударил пострадавшего в лицо. Позже, по материалам дела, у мужчины отобрали iPhone.

Пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб.

Первоначально музыканта и его товарища обвиняли в грабеже с применением насилия. Однако во время судебного заседания государственный обвинитель попросил переквалифицировать дело в статью о самоуправстве с применением насилия — менее тяжкое преступление.

Прокуратура пригласила для обоих подсудимых наказание в размере двух лет условного срока.

Ранее в полиции Гуф записал видео с извинениями за свое поведение, однако это не остановило уголовное производство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на бывшего "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева составили административный протокол по статье о "дискредитации российской армии". Информация об этом появилась в картотеке Мосгорсуда — дело зарегистрировали 18 февраля.
Несколькими днями ранее Губарев публично раскритиковал назначенного Кремлем "главу" оккупированной части Донецкой области Дениса Пушилина. В своем сообщении от 11 февраля он обвинил команду Пушилина в хищении средств, выделенных на обеспечение Донецка питьевой водой. По его словам, вместо решения проблемы водоснабжения, чиновники зарабатывают на продаже воды населению по завышенным ценам, а критиков пытаются преследовать.



Источник: https://t.me/bazabazon/32340
