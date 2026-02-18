Скандал в бане: суд над Гуфом

В Наро-Фоминском суде начались дебаты по делу российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова), которого вместе с товарищем обвиняют в конфликте с элементами насилия и похищения телефона.

Суд над Гуфом

Инцидент произошел осенью 2024 года в одном из подмосковных банных комплексов. По версии следствия, после завершения вечеринки артист отказался оплачивать счет, что повлекло за собой конфликт. Во время стычки его знакомый Геворк Саруханян якобы скрутил руки мужчине, снимавшему событие на телефон, а сам Гуф несколько раз ударил пострадавшего в лицо. Позже, по материалам дела, у мужчины отобрали iPhone.

Пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб.

Первоначально музыканта и его товарища обвиняли в грабеже с применением насилия. Однако во время судебного заседания государственный обвинитель попросил переквалифицировать дело в статью о самоуправстве с применением насилия — менее тяжкое преступление.

Прокуратура пригласила для обоих подсудимых наказание в размере двух лет условного срока.

Ранее в полиции Гуф записал видео с извинениями за свое поведение, однако это не остановило уголовное производство.

