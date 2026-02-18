Скандал у бані: суд над Гуфом

Рубрики
Ткачова Марія
У Наро-Фомінському суді розпочалися дебати у справі російського репера Гуфа (Олексія Долматова), якого разом із товаришем обвинувачують у конфлікті з елементами насильства та викрадення телефону.
Суд над Гуфом
Інцидент стався восени 2024 року в одному з підмосковних банних комплексів. За версією слідства, після завершення вечірки артист відмовився оплачувати рахунок, що спричинило конфлікт. Під час сутички його знайомий Геворк Саруханян нібито скрутив руки чоловікові, який знімав подію на телефон, а сам Гуф кілька разів ударив потерпілого в обличчя. Згодом, за матеріалами справи, у чоловіка відібрали iPhone.
Потерпілий отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та забій вуха.
Спочатку музиканта та його товариша обвинувачували у грабежі із застосуванням насильства. Однак під час судового засідання державний обвинувач попросив перекваліфікувати справу на статтю про самоуправство із застосуванням насильства — менш тяжкий злочин.
Прокуратура запросила для обох підсудних покарання у вигляді двох років умовного терміну.
Раніше в поліції Гуф записав відео з вибаченнями за свою поведінку, однак це не зупинило кримінальне провадження.