Скандал у бані: суд над Гуфом
НОВИНИ

Скандал у бані: суд над Гуфом

Прокуратура попросила призначити реперу Гуфу два роки умовно та перекваліфікувати справу на менш тяжку статтю

18 лютого 2026, 23:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Наро-Фомінському суді розпочалися дебати у справі російського репера Гуфа (Олексія Долматова), якого разом із товаришем обвинувачують у конфлікті з елементами насильства та викрадення телефону.

Скандал у бані: суд над Гуфом

Суд над Гуфом

Інцидент стався восени 2024 року в одному з підмосковних банних комплексів. За версією слідства, після завершення вечірки артист відмовився оплачувати рахунок, що спричинило конфлікт. Під час сутички його знайомий Геворк Саруханян нібито скрутив руки чоловікові, який знімав подію на телефон, а сам Гуф кілька разів ударив потерпілого в обличчя. Згодом, за матеріалами справи, у чоловіка відібрали iPhone.

Потерпілий отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та забій вуха.

Спочатку музиканта та його товариша обвинувачували у грабежі із застосуванням насильства. Однак під час судового засідання державний обвинувач попросив перекваліфікувати справу на статтю про самоуправство із застосуванням насильства — менш тяжкий злочин.

Прокуратура запросила для обох підсудних покарання у вигляді двох років умовного терміну.

Раніше в поліції Гуф записав відео з вибаченнями за свою поведінку, однак це не зупинило кримінальне провадження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на колишнього "народного губернатора Донбасу" Павла Губарева склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію російської армії". Інформація про це з’явилася в картотеці Мосгорсуд — справу зареєстрували 18 лютого.
За кілька днів до цього Губарєв публічно розкритикував призначеного Кремлем "главу" окупованої частини Донецької області Дениса Пушиліна. У своєму дописі від 11 лютого він звинуватив команду Пушиліна в розкраданні коштів, виділених на забезпечення Донецка питною водою. За його словами, замість вирішення проблеми водопостачання чиновники заробляють на продажу води населенню за завищеними цінами, а критиків намагаються переслідувати.



Джерело: https://t.me/bazabazon/32340
