Скандальная российская певица заявила, что теперь поет за еду в РФ

Бывшая украинка, а теперь российская артистка Лолита Милявская , поддержавшая военное вторжение России на территорию Украины, обратилась к официанту с необычной для нее просьбой. Звезда предлагала ему исполнить свою песню в обмен на еду, но подзабыла слова.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Милявская обнародовала видеоролик в своих социальных сетях и объяснила, как все произошло. Официант признался Лолите, что очнулся под звучание ее песни. Певица тогда предложила ему попеть за что-нибудь из перечня блюд, и он согласился.

Лолита исполнила свою песню "Не надо, я сама" и подзабыла слова, поэтому официант должен ей подпевать. Затем певица выбирала в меню блюдо, которое она заработала.

"Теперь пою за еду. Прочла заметку в прошлом уважительном издании. Решила попробовать и прокатила", — сообщила российская звезда под видео.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы. Артистка Лолита Милявская оказалась среди российских звезд, которых "отменили" в стране-оккупантке из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в конце прошлого года. И когда все остальные за это время понемногу возвращаются из забвения, все попытки Милявской реабилитироваться сразу пресекают.

Певица призналась, что ей грустно без сцены, нет больше заработков с концертов. Чтобы найти какое-нибудь занятие, она увлеклась садоводством и активно ведет блоги в социальных сетях.

В частности, на ее канале в Telegram появился видеоролик, где Милявская с секатором в руках говорит, как ухаживает и подрезает растущие у нее дома фикусы. Артистка сравнивает себя с главной героиней басни Крылова "Обезьяна и очки".

