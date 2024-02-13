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Скандальная российская ведущая чуть не умерла от препарата для похудения

Дана Борисова чуть не угробила себя и свою 16-летнюю дочь

13 февраля 2024, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная телеведущая из РФ Дана Борисова чуть не ушла из жизни. Она потеряла сознание в своем доме в Москве и лежала в таком состоянии до тех пор, пока ее не нашла дочь.

Скандальная российская ведущая чуть не умерла от препарата для похудения

Дана Борисова (фото из открытых источников)

16-летняя девочка вызвала врачей скорой помощи. В больнице ведущую привели в сознание, потом она рассказала, что с ней произошло.

В какой-то момент потерпевшая ощутила что-то похожее на тошноту или головокружение, давление и тахикардию. Потом она совсем потеряла сознание.

"В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, нужно подключать неврологов", — сказали медики, комментируя ситуацию российским СМИ.

Потом уже выяснили, что два раза в неделю ведущая делала себе укол, используя препарат для диабетиков, что помогает похудеть. Также укол она сделала и своей несовершеннолетней дочери.

"Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, много на нем худеют — у меня не получалось с диетами, поэтому старалась так. Даже дочери два уколы сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности", — сказала затем Дана Борисова.

При этом ранее сообщалось, что телеведущая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Сейчас ее состояние ухудшилось, медики диагностируют у нее тремор рук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная российская певица заявила, что ее обезобразил пластический хирург. Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы.



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