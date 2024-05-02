Знаменитая балерина из РФ, имеющая скандальную репутацию Анастасия Волочкова , поддержавшая террористическое вторжение РФ на территорию Украины, не хочет отдыхать на территории своей страны-агрессорки, а уехала далеко за границу – на Мальдивы.

Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)

На своей странице в социальной сети Волочкова написала, что сразу в первый день отдыха ее ужалил комар прямо в глаза. Сейчас звезда кругом надевает солнцезащитные очки. Очевидно, даже комары на Мальдивах не любят приезжих чужаков.

Еще балерина сообщила, что находится на отдыхе в компании своей подруги – фотографа Елены Галицыной.

"Снова напасть. Люди добрые, представляете, что произошло, я сегодня прилетела на Мальдивы, на мою любимую мальдивскую дачу. И меня укусил комар в глаз! У меня же была аллергия на глазах, она продолжалась дней 10. Короче, у меня теперь опухшее око. И как я теперь буду фотографироваться для вас? – беспокоится балерина.

Видеоролик Волочковой обнародованы в ТГ-канал

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица была экстренно госпитализирована. Известная певица и поклонница Путина, бывшая жительница Киева Любовь Успенская, недавно похваставшаяся только полученным российским паспортом, срочно обратилась к медикам.

Как информирует пропагандистский телеграмм-канала Mash, Любовь Успенская обратилась к врачам, потому что почувствовала себя плохо и, как оказалось, испытывает проблемы с сердцем.

Также известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания. Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии.





