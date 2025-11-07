Скандальный план России по Украине: что они готовят

Россия снова пытается использовать оккупированные украинские территории в своих политических целях. Представители так называемой "ДНР" заявили о намерении провести финал Кубка или Суперкубка России в оккупированном Донецке на стадионе "Донбасс Арена", бывшем бывшим домашним полем украинского клуба "Шахтер".

"Донбасс Арена". Фото из открытых источников

Как пишет российское пропагандистское издание "РБ Спорт", так называемый "министр спорта и туризма ДНР" Евгений Ширшов заявил, что стадион "Донбасс Арена" может стать местом проведения главных футбольных турниров России.

"Объект достоин принимать как международные соревнования, так и финалы Кубка или Суперкубка России. Но мы сможем говорить об этом только после завершения боевых действий", – сказал Ширшов.

Ширшов также добавил, что после "победы" России на территории "ДНР" якобы можно будет провести матч сборной России. По его словам, это станет "символическим событием". Несмотря на пропагандистские заявления, сам Ширшов признал, что реализовать такие планы невозможно. Как пояснил представитель непризнанной "ДНР", "пока мы не можем гарантировать безопасность во время массовых мероприятий".

Стадион "Донбасс Арена", открытый в 2009 году, был одним из самых современных в Украине и принимал матчи Евро-2012. Однако после начала российской агрессии в 2014 году он получил повреждения и находится под временной оккупацией. Футбольный клуб "Шахтер" уже более десяти лет вынужден базироваться вне родного города, играя свои матчи в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах.

