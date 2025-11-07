logo_ukra

Скандальний план Росії щодо України: що вони готують

Представники так званої "ДНР" заявили, що хочуть провести фінал Кубка або Суперкубка Росії на "Донбас Арені" в окупованому Донецьку.

7 листопада 2025, 16:40
Автор:
Slava Kot

Росія знову намагається використати окуповані українські території у власних політичних цілях. Представники так званої "ДНР" заявили про намір провести фінал Кубка або Суперкубка Росії в окупованому Донецьку на стадіоні "Донбас Арена", який був колишнім домашнім полем українського клубу "Шахтар".

Скандальний план Росії щодо України: що вони готують

"Донбас Арена". Фото з відкритих джерел

Як пише російське пропагандистське видання "РБ Спорт", так званий "міністр спорту і туризму ДНР" Євген Ширшов заявив, що стадіон "Донбас Арена" може стати місцем проведення головних футбольних турнірів Росії.

"Об’єкт гідний приймати як міжнародні змагання, так і фінали Кубка чи Суперкубка Росії. Але ми зможемо говорити про це лише після завершення бойових дій", — сказав Ширшов.

Ширшов також додав, що після "перемоги" Росії на території "ДНР" нібито можна буде провести матч збірної Росії. За його словами, це стане "символічною подією". Попри пропагандистські заяви, сам Ширшов визнав, що реалізувати такі плани наразі неможливо. Як пояснив представник невизнаної "ДНР", "наразі ми не можемо гарантувати безпеку під час масових заходів".

Стадіон "Донбас Арена", відкритий у 2009 році, був одним із найсучасніших в Україні та приймав матчі Євро-2012. Проте після початку російської агресії у 2014 році він зазнав пошкоджень і перебуває під тимчасовою окупацією. Футбольний клуб "Шахтар" уже понад десять років змушений базуватися поза рідним містом, граючи свої матчі в Києві, Харкові, Львові та інших українських містах.

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що Сили оборони знищили у Донецьку базу "Шахедів".

Також "Коментарі" писали, що Донецьк і Маріуполь на межі вимирання.



