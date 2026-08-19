Сколько еще Путин сможет финансировать войну: европейская разведка раскрыла данные

Рост мировых цен на нефть дал России дополнительные доходы и отсрочил момент, когда экономические проблемы могут заставить Кремль пересмотреть масштабы финансирования войны против Украины. Об этом сообщает Fox News.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Собеседник издания считает, что дополнительные нефтяные доходы позволят Владимиру Путину поддерживать военную кампанию по меньшей мере до следующей весны.

В начале года цена российской нефти Urals опускалась примерно до 40 долларов за баррель и ниже. Однако во втором квартале она выросла до 82 долларов. За апрель-июнь российская экономика, по приведенным данным, получила около 30 млрд долларов дополнительных экспортных поступлений.

В июле доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли достигли 934 млрд рублей – наивысшего уровня более чем за год. Это позволило Кремлю отчасти сократить бюджетный дефицит и ослабить финансовое давление.

Впрочем, проблемы российской экономики никуда не исчезли. По данным Минфина РФ, за первые семь месяцев года дефицит федерального бюджета достиг 6,5 трлн рублей – на 70% больше, чем планировалось на весь 2026 год.

В Сбербанке прогнозируют, что к концу года дефицит может возрасти до 7 трлн рублей. Представитель европейской разведки отметил, что нынешняя ситуация не решает фундаментальные проблемы России, однако в краткосрочной перспективе Путин "не находится под давлением" со стороны бюджета.

Экономистка Элина Рыбакова считает, что нынешних проблем недостаточно, чтобы заставить Кремль остановить войну. По ее мнению, для действительно ощутимого эффекта цена на нефть должна долго оставаться на уровне 35-40 долларов за баррель.

Однако пока высокие цены дают Москве главное – время. Экономический кризис у России не исчез, но Кремль получил возможность еще дольше оплачивать войну.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль готовил удар по стране НАТО изнутри: разведка разоблачила российскую агентуру.



