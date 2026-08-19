Скільки ще Путін зможе фінансувати війну: європейська розвідка розкрила дані

Зростання світових цін на нафту дало Росії додаткові доходи та відтермінувало момент, коли економічні проблеми можуть змусити Кремль переглянути масштаби фінансування війни проти України. Про це повідомляє Fox News.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник видання вважає, що додаткові нафтові прибутки дозволять Володимиру Путіну підтримувати військову кампанію щонайменше до наступної весни.

На початку року ціна російської нафти Urals опускалася приблизно до 40 доларів за барель і нижче. Проте у другому кварталі вона зросла до 82 доларів. За квітень-червень російська економіка, за наведеними даними, отримала близько 30 млрд доларів додаткових експортних надходжень.

У липні доходи бюджету РФ від нафтогазової галузі сягнули 934 млрд рублів – найвищого рівня більш ніж за рік. Це дозволило Кремлю частково скоротити бюджетний дефіцит і послабити фінансовий тиск.

Втім, проблеми російської економіки нікуди не зникли. За даними Мінфіну РФ, за перші сім місяців року дефіцит федерального бюджету досяг 6,5 трлн рублів – на 70% більше, ніж планувалося на весь 2026 рік.

У Сбербанку прогнозують, що до кінця року дефіцит може зрости до 7 трлн рублів. Представник європейської розвідки зазначив, що нинішня ситуація не вирішує фундаментальних проблем Росії, однак у короткостроковій перспективі Путін "не перебуває під тиском" із боку бюджету.

Економістка Еліна Рибакова вважає, що нинішніх проблем недостатньо, аби змусити Кремль зупинити війну. На її думку, для справді відчутного ефекту ціна на нафту мала б тривалий час залишатися на рівні 35-40 доларів за барель.

Однак поки високі ціни дають Москві головне – час. Економічна криза в Росії не зникла, але Кремль отримав можливість ще довше оплачувати війну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль готував удар по країні НАТО зсередини: розвідка викрила російську агентуру.



