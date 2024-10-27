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Сколько лет Россия сможет продолжать войну: прогнозы экспертов

Российская экономика на грани: влияние санкций и перспективы на будущее

сегодня, 13:34
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Черновалова Кристина

Россия продолжает финансировать войну благодаря доходам от продажи нефти, несмотря на западные санкции. В то же время экономика страны сталкивается с серьезными внутренними вызовами, в частности из-за дефицита рабочей силы и угрозы "перегрева".

Сколько лет Россия сможет продолжать войну: прогнозы экспертов

Между молотом санкций и наковальней войны: как Россия удерживает свою экономику

По данным The Washington Post , у России достаточно средств, чтобы поддерживать свою экономику и военные операции еще несколько лет. Основные доходы страны получает от продажи нефти, причем ключевыми покупателями остаются Китай и Индия. Эти азиатские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на международные санкции, что помогает Москве компенсировать финансовые потери.

Однако внутри страны ситуация не такая стабильная. Россия чувствует "перегрев" экономики, когда правительство вынуждено повышать зарплаты, чтобы поддержать уровень жизни населения в условиях мобилизации и санкционного давления. Это вызывает инфляционное давление, то есть рост цен на товары и услуги, что создает новые экономические проблемы.

"Несмотря на то, что Россия получает значительные доходы от продажи нефти, которые позволяют ей продолжать войну, экономическая ситуация внутри страны остается нестабильной", — отметили аналитики.

Еще одной серьезной проблемой является нехватка рабочей силы. Из-за мобилизации и оттока населения многие мужчины либо были призваны в армию, либо уехали из страны. Это особенно повлияло на производственный сектор, где сейчас не хватает квалифицированных работников и компании работают на грани своих возможностей.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/27/russia-economy-overheating-inflation-interest-rates-war/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_homepage
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