Сколько миллионов солдат Путин хочет бросить на Украину: данные ГУР

Кремль планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ГУР Минобороны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В украинской разведке есть достоверные данные о том, что в ходе первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются на войну в Украину. При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, военную форму оденут еще минимум 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

"В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров", — рассказали в ГУР.

По оценкам ГУР, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ, свидетельствует о планах российского руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

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