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"Сколько осталось – Бог знает": у Пугачевой обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Иностранные врачи не могут помочь Пугачевой

сегодня, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Близкий родственник известной российской певицы Аллы Пугачевой, открыто осудившей путинский режим и войну РФ против Украины, выразил тревогу из-за состояния ее здоровья в эмиграции. По словам этого родственника, артистка, сейчас живущая в Израиле, сталкивается с серьезными проблемами, связанными с ухудшением состояния здоровья.

"Сколько осталось – Бог знает": у Пугачевой обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Пропагандистские российские СМИ распространили информацию, что один из членов семьи Пугачевой обратился к блогеру Соряну и сообщил, что врачи за границей не могут правильно лечить артистку. Врачи в Израиле, якобы, не имеют достаточного опыта в ее организме, и это привело к ухудшению ее здоровья. Артистка, по словам источника, часто консультируется со своими бывшими врачами из Москвы, чтобы помочь израильским медикам.

По словам родственника, у певицы начали опухать ноги, возникли проблемы с сердцем, повышается давление и ее мучает диабет. Оставшиеся в России родные сильно переживают за ее здоровье и опасаются за ее жизнь.

Алла Пугачева пока не комментировала эти заявления и не делилась ни одной информацией о своем самочувствии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ наехали на Пугачеву из-за поддержки Украины. Прессаташе МИД России Мария Захарова решила высказаться по поводу российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, накануне выразившей поддержку Украине после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет".

Захарова не обошлась без традиционных грубостей. В своем заявлении она решила упомянуть "бога". Комментируя ситуацию вокруг Пугачевой, она ответила словами: "Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется".
 



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