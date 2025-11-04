Сколько Путин хочет выделить на войну: устоит ли экономика РФ в 2026 году

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на давление Запада российская экономика продолжает держаться на плаву и Путин рассчитывает на продолжение войны и в 2026 году. Почему российская экономика все езе держится? Как россиянам удается удержать инфляцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучи мнения экспертов.
Кремль. Фото: из открытых источников
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в интервью 24 Каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом и ее экономики.
Иван Ус отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.
По его словам, многие эксперты прогнозируют, что этот показатель увеличится с 5,8 триллиона до 8 триллиона рублей.
Он добавил, российская власть, конечно, может печатать деньги. Однако, во-первых, по его словам, их и так печатают, а, во-вторых, это еще больше ускоряет риски не просто инфляции, а гиперинфляции в стране.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил в интервью РБК-Украина, что российская экономика пока не демонстрирует признаки полного краха. Хотя гражданский сектор постепенно слабеет, военная часть экономики продолжает активно развиваться.
В то же время, по его словам, это не касается милитарной составляющей экономики РФ, которая только разрастается.
Он напомнил, что производство оружия – это неинвестиционный актив, не создающий прибавочной стоимости.
