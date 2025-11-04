Сколько Путин хочет выделить на войну: устоит ли экономика РФ в 2026 году

Несмотря на давление Запада российская экономика продолжает держаться на плаву и Путин рассчитывает на продолжение войны и в 2026 году. Почему российская экономика все езе держится? Как россиянам удается удержать инфляцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучи мнения экспертов.

В бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в интервью 24 Каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом и ее экономики.

Иван Ус отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.

"Даже в 2025 году был прописан первый дефицит бюджета в 1,2 триллиона рублей. Обычно этот параметр меняют в октябре, но уже в мае было заявлено, что дефицит вырастет до 3,8 триллиона рублей. А сейчас дефицит превышает и эту цифру, поэтому в бюджет на 2026 год заявлено, что конечный дефицит будет составлять 5,8 триллиона рублей", – отметил эксперт.

По его словам, многие эксперты прогнозируют, что этот показатель увеличится с 5,8 триллиона до 8 триллиона рублей.

"Поэтому получается, что проблема с дефицитом бюджета и вообще получением денег, не решается. И на запланированные расходы на войну нужно будет где-то найти средства. Соответственно Россия может мечтать, что будет продолжать войну, но на это надо все же найти деньги", – подчеркнул Иван Ус.

Он добавил, российская власть, конечно, может печатать деньги. Однако, во-первых, по его словам, их и так печатают, а, во-вторых, это еще больше ускоряет риски не просто инфляции, а гиперинфляции в стране.

Война стала прибыльным бизнесом

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил в интервью РБК-Украина, что российская экономика пока не демонстрирует признаки полного краха. Хотя гражданский сектор постепенно слабеет, военная часть экономики продолжает активно развиваться.

"Конечно, когда речь идет о том, что российская экономика вот-вот рухнет, то она может рухнуть в какой-то сфере, скажем, что касается больше гражданского сектора и собственно того, что мы называем производством ширпотреба, в части финансирования социальных программ и так далее", — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, это не касается милитарной составляющей экономики РФ, которая только разрастается.

"Война стала прибыльным бизнесом не просто для крупных оружейных российских корпораций, а для многих рядовых россиян. Которых вместе с членами семей – это несколько десятков миллионов, которые, подчеркиваю, пока чувствуют себя очень хорошо", — отметил Гончар.

Он напомнил, что производство оружия – это неинвестиционный актив, не создающий прибавочной стоимости.

"Это просто сжигание инвестиций и денег", — отметил специалист.

