Скільки Путін хоче виділити на війну: чи встоїть економіка РФ у 2026 році

Кравцев Сергей
Незважаючи на тиск Заходу, російська економіка продовжує триматися на плаву і Путін розраховує на продовження війни і в 2026 році. Чому російська економіка все єзе тримається? Як росіянам вдається утримати інфляцію? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в інтерв'ю 24 каналу, що Росія планує воювати до кінця. Однак це може стати кінцем та її економіки.
Іван Ус зазначив, що до бюджету Росії на 2026 рік закладено нереалістичні цифри і його дуже важко буде виконати.
За його словами, багато експертів прогнозують, що цей показник збільшиться з 5,8 трильйона до 8 трильйонів рублів.
Він додав, що російська влада, звичайно, може друкувати гроші. Однак, по-перше, за його словами, їх і так друкують, а по-друге, це ще більше прискорює ризики не просто інфляції, а гіперінфляції у країні.
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що російська економіка поки що не демонструє ознак повного краху. Хоча громадянський сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватись.
Водночас, за його словами, це не стосується мілітарної складової економіки РФ, яка лише розростається.
Він нагадав, що виробництво зброї – це неінвестиційний актив, який не створює додаткової вартості.
