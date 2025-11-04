Скільки Путін хоче виділити на війну: чи встоїть економіка РФ у 2026 році

Незважаючи на тиск Заходу, російська економіка продовжує триматися на плаву і Путін розраховує на продовження війни і в 2026 році. Чому російська економіка все єзе тримається? Як росіянам вдається утримати інфляцію? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

До бюджету Росії на 2026 рік закладено нереалістичні цифри

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в інтерв'ю 24 каналу, що Росія планує воювати до кінця. Однак це може стати кінцем та її економіки.

Іван Ус зазначив, що до бюджету Росії на 2026 рік закладено нереалістичні цифри і його дуже важко буде виконати.

"Навіть у 2025 році було прописано перший дефіцит бюджету в 1,2 трильйона рублів. Зазвичай цей параметр змінюють у жовтні, але вже у травні було заявлено, що дефіцит зросте до 3,8 трильйона рублів. А зараз дефіцит перевищує і цю цифру, тому до бюджету на 2026 рік заявлено, що кінцевий дефіцит становитиме 5,8 трильйона рублів", – зазначив експерт.

За його словами, багато експертів прогнозують, що цей показник збільшиться з 5,8 трильйона до 8 трильйонів рублів.

"Тому виходить, що проблема з дефіцитом бюджету та взагалі отриманням грошей не вирішується. І на заплановані витрати на війну потрібно буде десь знайти кошти. Відповідно Росія може мріяти, що продовжуватиме війну, але на це треба все ж таки знайти гроші", – підкреслив Іван Ус.

Він додав, що російська влада, звичайно, може друкувати гроші. Однак, по-перше, за його словами, їх і так друкують, а по-друге, це ще більше прискорює ризики не просто інфляції, а гіперінфляції у країні.

Війна стала прибутковим бізнесом

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що російська економіка поки що не демонструє ознак повного краху. Хоча громадянський сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватись.

"Звичайно, коли йдеться про те, що російська економіка ось-ось звалиться, то вона може впасти в якійсь сфері, скажімо, що стосується більше громадянського сектора і власне того, що ми називаємо виробництвом ширвжитку, щодо фінансування соціальних програм і так далі", — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, це не стосується мілітарної складової економіки РФ, яка лише розростається.

"Війна стала прибутковим бізнесом не просто для великих російських збройових корпорацій, а для багатьох рядових росіян. Яких разом із членами сімей – це кілька десятків мільйонів, які, наголошую, поки почуваються дуже добре", — зазначив Гончар.

Він нагадав, що виробництво зброї – це неінвестиційний актив, який не створює додаткової вартості.

"Це просто спалювання інвестицій та грошей", — зазначив фахівець.

