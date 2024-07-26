Сколько ресурсов еще есть у РФ: разведчик сделал неутешительный прогноз

У российских захватчиков достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и в последующие годы, заявил руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

РФ имеет достаточно ресурсов для длительной войны. Фото из открытых источников

По словам представителя эстонской разведки, не следует ожидать, что в следующем году иссякнут военная техника и личный состав России.

"К сожалению, я не могу утверждать, что в России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них тоже есть партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или направлять им ресурсы для ведения войны. Среди таких союзников, в частности Северная Корея и Иран", — сказал Антс Кивисельг.

При этом он отметил, что с нынешними темпами боевых действий и потерями России будет очень сложно пополнять свой личный состав и технику.

"Но население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", — добавил Антс Кивисельг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Дмитрий Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт переговоров – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван I "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая. Второй важный дипломатический момент, по его словам, есть позиция по установлению устойчивого справедливого мира в Украине.

