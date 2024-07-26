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Сколько ресурсов еще есть у РФ: разведчик сделал неутешительный прогноз

Кремль владеет достаточными ресурсами, чтобы продолжать войну весь 2025 год

сегодня, 21:55
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Марьян Ощановский

У российских захватчиков достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и в последующие годы, заявил руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Сколько ресурсов еще есть у РФ: разведчик сделал неутешительный прогноз

РФ имеет достаточно ресурсов для длительной войны. Фото из открытых источников

По словам представителя эстонской разведки, не следует ожидать, что в следующем году иссякнут военная техника и личный состав России.

"К сожалению, я не могу утверждать, что в России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них тоже есть партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или направлять им ресурсы для ведения войны. Среди таких союзников, в частности Северная Корея и Иран", — сказал Антс Кивисельг.

При этом он отметил, что с нынешними темпами боевых действий и потерями России будет очень сложно пополнять свой личный состав и технику.

"Но население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", — добавил Антс Кивисельг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Дмитрий Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт переговоров – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван I "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая. Второй важный дипломатический момент, по его словам, есть позиция по установлению устойчивого справедливого мира в Украине.



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Источник: https://www.err.ee/1609408381/kiviselg-ukraina-torjus-rindel-maikuust-saati-suurima-vene-runnaku
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