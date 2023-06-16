logo

BTC/USD

25570.33

ETH/USD

1667.20

LTC/USD

74.83

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сколько россиян поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне – опрос

10% жителей России поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне против Украины

сегодня, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Большинство россиян придерживается мнения, что применять ядерное оружие в войне с Украиной нельзя ни при каких условиях. Но есть часть респондентов, которые считают оправданной попытку нанести ядерный удар. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в данных опроса независимого "Левада-центра".

Сколько россиян поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне – опрос

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В мае социологи задали россиянам вопрос в следующей формулировке: "Одни считают, что для того чтобы одержать победу в Украине Россия должна применить ядерное оружие, другие считают, что применять ядерное оружие нельзя ни при каких условиях. А какой из этих точек зрения скорее придерживаетесь вы сами?".                                                              


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В итоге, оказалось, что 86% граждан РФ высказались против того, чтобы применять ядерное оружие. в то же время, в России нашлось 10%, которые поддержали бы решение Путина о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Отмечается, что опрос проводился 25 — 31 мая. Всего в просе приняло участие в 1603 человека.

20-26 апреля 2023 года социологи уже интересовались мнением россиян о возможности применения ядерного оружия. Тогда почти треть (29%) граждан России заявили, что Кремль готов применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратного мнения придерживаются 60%.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит внутри РФ – может ли страну накрыть силовое противостояние элит.

Ранее "Комментарии" писали - Кремль назначил дату "выборов" на оккупированных украинских территориях: о чем говорит этот шаг и как реагировать Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.levada.ru/2023/06/15/o-vozmozhnosti-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-v-ukrainskom-konflikte-2/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!