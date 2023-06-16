Сколько россиян поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне – опрос

Большинство россиян придерживается мнения, что применять ядерное оружие в войне с Украиной нельзя ни при каких условиях. Но есть часть респондентов, которые считают оправданной попытку нанести ядерный удар. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в данных опроса независимого "Левада-центра".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В мае социологи задали россиянам вопрос в следующей формулировке: "Одни считают, что для того чтобы одержать победу в Украине Россия должна применить ядерное оружие, другие считают, что применять ядерное оружие нельзя ни при каких условиях. А какой из этих точек зрения скорее придерживаетесь вы сами?".

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В итоге, оказалось, что 86% граждан РФ высказались против того, чтобы применять ядерное оружие. в то же время, в России нашлось 10%, которые поддержали бы решение Путина о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Отмечается, что опрос проводился 25 — 31 мая. Всего в просе приняло участие в 1603 человека.

20-26 апреля 2023 года социологи уже интересовались мнением россиян о возможности применения ядерного оружия. Тогда почти треть (29%) граждан России заявили, что Кремль готов применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратного мнения придерживаются 60%.

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