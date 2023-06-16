Что происходит внутри РФ – может ли страну накрыть силовое противостояние элит

Подразделение "Ахмат", сформированное в кадыровской Чечне и подписавшее контракт с Минобороны РФ, перебросили в Белгородскую область для борьбы с рейдами российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на открытую конфронтацию с Минобороны, отказываясь отдавать свою структуру под управление Шойгу и Ко. При этом, что Пригожин, что глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, захватывающий в 2014 году города на Донбассе, критикуют российскую власть (особенно военную) и периодически покусывают друг друга. По мнению Стрелкова-Гиркина, Пригожин вообще может начать бузить внутри РФ, если вооруженные силы этой страны будут разгромлены в Украине. О чем говорит усиливающееся противостояние различных силовых структур в стране-агрессоре? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Пригожин, Шойгу, Кадыров. Фото: из открытых источников

По линиям разлома, которые Путин создал в своей стране, начинает трещать вся Россия

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

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"Очевидно, что по линиям разлома, которые Путин создал в своей стране, начинает трещать вся Россия. И это не только регионы, которые искусственно удерживались (Башкирия, Кавказ), но и разного рода части "политической элиты" (в кавычках, потому что суммарное поведение этой публики — не об элитах, а об отбросах). Между последними тоже наблюдаются всё более явные разломы, расколы. Они чувствуют, что конструкция российской власти обрушивается. Возможно, пока еще не осознавая, что трещит уже собственно конструкция российского государства".

В любом случае, продолжает эксперт, часть "элит" пытается найти, с одной стороны, ниши, которые обеспечивали бы их личную безопасность, с другой – возможности удержаться или подняться в новой структуре власти.

"Это борьба за себя, за свои клановые интересы, – акцентирует Андрей Сенченко. – На фоне разваливающейся российской власти и близкого к развалу российского государства".

Недоверие к государственному аппарату, к "боярам" в РФ кратно растет

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен – грызня российских силовых структур, в том числе созданных вне законодательного поля, говорит о том, что государство теряет монополию на насилие, равно как монополию на единственную точку зрения.

"Силовые структуры вырастают всё больше в неформальном поле. Это частные военные компании, различные персональные "охранки" всякого рода игроков, набирающих политический вес. Это говорит не только о размывании монополии на насилие, но и о том, что такая тенденция становится уже политическим фактором. И обязательным атрибутом политического веса. Что фактически говорит о деградации государственных институтов, утраты ими прежних возможностей", – подчеркивает политолог.

Он напоминает о недавней встрече Путина с военкорами, которые вдруг становятся ключевым источником информации для российского общества. Что подтверждает — недоверие к государственному аппарату, к "боярам" в РФ кратно растет, поясняет Олег Саакян.

а правая рука Кадырова – угрожать Пригожину Всё это в итоге приведет к силовому противостоянию элит. К тому, что будущее России будет определяться не в кремлевских кабинетах (электорально-избирательным путем в РФ давно ничего не определяется), а грубой, агрессивной борьбой элит между собой. И сейчас мы видим накопление силового ресурса различными группами, артподготовку будущего противостояния". "Такая ситуация, – продолжает он, – приводит к тому, что Пригожин позволяет себе матом слать министра обороны (Шойгу) и начальника Генштаба (Герасимова)

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