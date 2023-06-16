Что происходит внутри РФ – может ли страну накрыть силовое противостояние элит

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Кравцев Сергей
Подразделение "Ахмат", сформированное в кадыровской Чечне и подписавшее контракт с Минобороны РФ, перебросили в Белгородскую область для борьбы с рейдами российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на открытую конфронтацию с Минобороны, отказываясь отдавать свою структуру под управление Шойгу и Ко. При этом, что Пригожин, что глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, захватывающий в 2014 году города на Донбассе, критикуют российскую власть (особенно военную) и периодически покусывают друг друга. По мнению Стрелкова-Гиркина, Пригожин вообще может начать бузить внутри РФ, если вооруженные силы этой страны будут разгромлены в Украине. О чем говорит усиливающееся противостояние различных силовых структур в стране-агрессоре? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Пригожин, Шойгу, Кадыров. Фото: из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
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В любом случае, продолжает эксперт, часть "элит" пытается найти, с одной стороны, ниши, которые обеспечивали бы их личную безопасность, с другой – возможности удержаться или подняться в новой структуре власти.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен – грызня российских силовых структур, в том числе созданных вне законодательного поля, говорит о том, что государство теряет монополию на насилие, равно как монополию на единственную точку зрения.
Он напоминает о недавней встрече Путина с военкорами, которые вдруг становятся ключевым источником информации для российского общества. Что подтверждает — недоверие к государственному аппарату, к "боярам" в РФ кратно растет, поясняет Олег Саакян.
Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорят выпады Пригожина и Гиркина – выходит ли ситуация внутри РФ из-под контроля Путина.
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