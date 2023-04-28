logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сколько россиян поддерживают войну против Украины – чего боятся: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян поддерживают войну против Украины – чего боятся: опрос

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

28 апреля 2023, 11:08
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Сколько россиян поддерживают войну против Украины – чего боятся: опрос

Москва. Фото: Getty Images

Интересно, что в конце апреля 2023 года 75% россиян поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Месяц назад этот показатель был на уровне – 72%. Согласно опросу, не поддерживают войну в Украине – 16%. Месяц назад этот показатель был на уровне – 20%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Социологи также констатируют, что в апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте — 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте — 42%).

Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% — очень беспокоит, 34% — скорее беспокоит), не беспокоит — треть.

Три четверти (77%) опрошенных граждан РФ беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% — не беспокоят. Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со "спецоперацией", еще впереди, 27% думают, что переживают их сейчас, 10% — что они уже позади.

Стоит отметить, опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты снова бьют ракетами: в Умани разрушена многоэтажка – в Днепре погибли женщина и ребенок.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.levada.ru/2023/04/27/konflikt-s-ukrainoj-otsenki-aprelya-2023-goda/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!