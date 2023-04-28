Сколько россиян поддерживают войну против Украины – чего боятся: опрос

Поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Москва. Фото: Getty Images

Интересно, что в конце апреля 2023 года 75% россиян поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Месяц назад этот показатель был на уровне – 72%. Согласно опросу, не поддерживают войну в Украине – 16%. Месяц назад этот показатель был на уровне – 20%.

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Социологи также констатируют, что в апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте — 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте — 42%).

Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% — очень беспокоит, 34% — скорее беспокоит), не беспокоит — треть.

Три четверти (77%) опрошенных граждан РФ беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% — не беспокоят. Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со "спецоперацией", еще впереди, 27% думают, что переживают их сейчас, 10% — что они уже позади.

Стоит отметить, опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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