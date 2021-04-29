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Сколько россиян позитивно относятся к аннексии Крыма — опрос

Как свидетельствует статистика, присоединение Крымского полуострова к РФ не поддерживает лишь 9% россиян

29 апреля 2021, 17:04
Автор:

Вечканова Елена

Аннексия Крыма российским правительством длится уже восьмой год. Украина продолжает дипломатическую борьбу за возвращение территорий, надеясь на успех. Однако оккупацию полуострова поддерживает не только власть РФ, но и большинство обычных граждан, что подтверждается социологическими данными, сообщает "Цензор.Нет".

Сколько россиян позитивно относятся к аннексии Крыма — опрос

86% россиян поддерживают аннексию Крыма. Фото: РИА Новости

Недавний опрос российских исследователей из "Левада-Центра" демонстрирует, что наличие Крыма в составе РФ поддерживает 86% россиян.

Сообщается, что на протяжении последних семи лет этот показатель практически не меняется, а колебался буквально на несколько процентов. Например, непосредственно в 2014 году этот показатель составлял 88%.

Категорически против аннексии полуострова выступают лишь 9% из опрошенных граждан России (в 2014-м — 7%).

Сколько россиян позитивно относятся к аннексии Крыма — опрос - фото 2

Также малое количество респондентов считает, что оккупация Крыма стала источником проблем, а не пользы — только 18%. Зато противоположного мнения придерживается сразу 69% россиян. При этом, к сожалению, конкретная "польза" от подобных действий не уточняется.

Социологи расспросили российских граждан и об отношении к международным нормам. Как и в предыдущих двух темах, соотношение ответов весьма похожее.

71% респондентов утверждает, что российское правительство не нарушало никаких требований, проведя "псевдорефрендум" о присоединении Крыма. Однако 16% россиян уверены, что прецедент с нарушением имел место. В 2014 году эти показатели равнялись 78% и 10% соответственно.

Сколько россиян позитивно относятся к аннексии Крыма — опрос - фото 3

Отметим, что всего в опросе взяли участие 1623 граждан Российской Федерации. По информации "Левада-Центра", беседы велись как с жителями больших городов, так и маленьких деревень.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в аннексированном Крыму собираются судить сразу двух бывших глав украинского государства — Леонида Кравчука и Петра Порошенко. Что им хотят предъявить оккупанты, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, откуда Россия хочет обеспечить доступ питьевой воды на Крымский полуостров.


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Источник: https://censor.net/ua/news/3262778/86_rosiyan_pidtrymuyut_okupatsiyu_krymu_opytuvannya_levadatsentru_infografika
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