Сколько россиян включили в мировые санкционные списки

Россия возглавила перечень стран, против которых введены санкции со стороны международного сообщества. С 24 февраля санкции ввели против еще 2379 граждан россии, среди которых политики и олигархи. Об этом сообщает Опендатабот.



Фото иллюстративное / Pixabay

Увеличение количества санкций против россии началось еще с 2014 года, когда она аннексировала Крым и оккупировала часть восточных областей Украины. Тогда уже страна-агрессор возглавляла список подсанкционных государств, опередив Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан.



Для сравнения: в Пакистане под персональными санкциями находятся 188 человек (4.6%), в Иране – 590 (14.4%), в Ираке – 230 (5.6%), в Афганистане – 225 (5.5%), в РФ – 2871 (70.0%) от общего числа человек в списках или 0.000002% населения россии.).

Так, больше всего россиян включили в список Европейского союза – еще 659 человек из страны-агрессора, размещавших свои активы в странах Европы. На 600 россиян наложила санкции Канада, на 542 человека – Великобритания и на 578 россиян – США (список OFAC Управления контроля за иностранными активами США).

В санкционных списках депутаты Госдумы, признавшие квазиобразование на территории Украины, олигархи, бизнесмены, политики и их окружение. Попавшие в списки россияне не могут проводить операции с имуществом, их активы заморозили.

Как сообщал портал, эксперты оценили высказывания главы государства о западных странах и оказанную военную помощь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский во время нового видеообращения прокомментировал новый пакет санкций против РФ, который 6 апреля приняли западные государства. В частности, заявил, что если не будет действительно болезненного пакета санкций против РФ, а также – если не будет поставки необходимого в нашей стране оружия, "это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, как разрешение наступать, как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе" .





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