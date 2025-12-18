"Скрепный" Новый год без икры: россияне массово урезали расходы и считают копейки

Экономические проблемы в России все громче дают о себе знать даже в быту. В канун Нового года стало известно, что россияне массово сокращают расходы на празднование – денег не хватает даже на традиционные застолья и подарки.

Будут "щи лаптем хлебать" - у России денег нет даже на Новый год

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса сервиса Avito.

Согласно данным исследования, в 2025 году жители РФ планируют потратить на новогодние праздники в среднем 14 тысяч рублей . В эту сумму входит буквально все продукты, готовые блюда, украшения, сервировка стола, одежда, подарки и даже аренда помещений или оборудования.

Для сравнения, еще год назад россияне закладывали на празднование около 26 тысяч рублей . Таким образом, новогодний бюджет сократился почти вдвое .

Причины такого "скромного праздника" очевидны. В России признают: инфляция, стремительный рост цен на продукты, коммунальные услуги и одежда заставили население перейти в режим жесткой экономии.

"Люди включили программу финансовой сбережения, ограничили себя в расходах, в том числе и на празднование Нового года. Общий тренд сегодня – снижение издержек", – признал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фактически речь идет о том, что даже традиционные для российской пропаганды "праздники изобилия" больше не работают. На фоне войны против Украины, санкций и бюджетного перекоса в пользу армии рядовые россияне все чаще вынуждены экономить на элементарном.

И пока Кремль отчитывается о "стабильности" и "росте", новогодние столы в России становятся все скромнее – денег на гулкие гуляния больше нет.

