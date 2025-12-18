«Скрепний» Новий рік без ікри: росіяни масово урізали витрати й рахують копійки

Економічні проблеми в Росії дедалі гучніше дають про себе знати навіть у побуті. Напередодні Нового року стало відомо, що росіяни масово скорочують витрати на святкування – грошей не вистачає навіть на традиційні застілля та подарунки.

Будуть "щі лаптєм хлєбать" – у Росії грошей немає навіть на Новий рік

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на результати опитування сервісу Avito.

Згідно з даними дослідження, у 2025 році жителі РФ планують витратити на новорічні свята в середньому 14 тисяч рублів. У цю суму входить буквально все – продукти, готові страви, прикраси, сервірування столу, одяг, подарунки та навіть оренда приміщень чи обладнання.

Для порівняння, ще рік тому росіяни закладали на святкування близько 26 тисяч рублів. Таким чином, новорічний бюджет скоротився майже вдвічі.

Причини такого "скромного свята" очевидні. У самій Росії визнають: інфляція, стрімке зростання цін на продукти, комунальні послуги та одяг змусили населення перейти в режим жорсткої економії.

"Люди включили програму фінансового заощадження, обмежили себе у витратах, зокрема й на святкування Нового року. Загальний тренд сьогодні – зниження витрат", – визнав професор Фінансового університету при уряді РФ Олександр Сафонов.

Фактично йдеться про те, що навіть традиційні для російської пропаганди "свята достатку" більше не працюють. На тлі війни проти України, санкцій та бюджетного перекосу на користь армії, пересічні росіяни дедалі частіше змушені економити на елементарному.

І поки Кремль звітує про "стабільність" і "зростання", новорічні столи в Росії стають все скромнішими – грошей на гучні гуляння більше немає.

