Скрытые подтексты Пригожин: В чем блеф

"Программная" статья владельца частной военной компании (ПИК) "Вагнер" Пригожина о необходимости поставить точку в "специальной военной операции", как в РФ называют агрессию против Украины, имеет несколько подтекстов. Однако в нем нет запроса на мир. Об этом в прямом телеэфире сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, пишут "Комментарии".



Євген Пригожин не хоче завершення війни

По его мнению, статья неплохо продумана, что говорит о том, что с Пригожиным работают технологи. Тезис, который РФ уже забрал у Украины "жирный кусок земли" и необходимо "соскочиться" на нем, по мнению политтехнолога, показывает опасение Пригожина "остаться без победы".

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Пригожин очень долгое время строил себе образ героя Бахмута, если вдруг — а оно так и будет — после контрнаступления Бахмут придется покинуть, то все, что так долго выстраивал Пригожин для своего образа, рассыплется. Плюс он под Бахмутом десятки тысяч положил своих "вагнеровцев". И выходит, что победа, как говорится, вытекает из его рук", — комментирует Тизенгаузен.

Кроме того, в этой статье владелец Вагнера в очередной раз заявляет о политических амбициях и апеллирует к праворадикальному российскому электорату.

Он начинает целиться в послевоенную Россию, в какие-то выборы. В принципе, шансы есть. По разным оценкам, разных аналитических групп в России сейчас где-то 12-15% праворадикального, некогда путинского электората. Они в Путине немного разочарованы, мол, почему он так мягко с Украиной поступил, ядерным оружием не ударил. Именно Пригожин, "человек с кувалдой", может этот электорат под себя подминать. Почему он спешит? Потому что рядом Гиркин уже голову поднимает… И Пригожин, и Гиркин говорят одно и то же, что Россию ждет катастрофа, а мы ее от этой катастрофы спасем", — объясняет эксперт.

Он также не исключает, что Пригожин посылает и определенный месседж демократическому миру.

“Отсылает сигнал на Запад, мол, я адекватный. Я не просто кувалдами головы разбивал… Чувствует, что сейчас за то, что его вагнеровцы казнили украинских солдат, ему будет очень плохо. Он пытается однажды начать играть какого-то, условно говоря, нормального”, — говорит гость эфира.

В то же время, Тизенгаузен призывает не искать в заявлениях Пригожина запроса на мир.

“Ошибочно, вероятно, трактовать, что он хотел завершить войну. Он сказал: закрепиться намертво и обороняться. Дальше оттолкнуться от дна и снова начать что-то делать. Он говорит о том, что не получилось сейчас, значит, нужно застолбить то, что уже украли, что уже оккупировали. Собрать силы, просмотреть мобилизацию, электронный реестр, уроки мужества. Смотришь, и школьники подрастут на мясо уже, и дальше оттолкнуться и снова пойти на весь мир… То есть он не хочет завершения войны, он хочет продолжения, потому что Пригожин без войны – никто”, – резюмировал Борис Тизенгаузен.

Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, пригожинские тезисы могут вскоре стать официальным месседжем рос-пропаганды.

Как писали "Комментарии", обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук написал статью, в которой использовал самые распространенные тезисы российской пропаганды о якобы "нацизме" в Украине, также заговорил о "геноциде Донбасса" и испугал мир ядерным апокалипсисом.

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