"Следующая жертва": Лавров пообещал соседней стране судьбу Украины



















Глава российского дипломатического ведомства назвал Молдову "следующей жертвой" в противостоянии РФ со странами Запада. Такое заявление он сделал во время встречи ОБСЕ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Выступая Лавров вспомнил об урегулировании приднестровского конфликта и обвинил Запад в нежелании реализовать "меморандум Козака", который предложила Россия и якобы могла решить проблему "еще 20 лет назад".

"НАТО и ЕС Брюсселе тогда бесцеремонно торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ. А сейчас убивают и "формат 5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути Молдавию готовят на участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", – заявил Лавров.

Угрозы Лаврова уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Молдовы.

"С начала вторжения РФ против Украины в Молдове мы почувствовали весь арсенал попыток дестабилизации, которые РФ начала делать против нас. Заявления России, и сегодня, и в предыдущие разы, являются частью серии враждебных действий, которые РФ пытается осуществить в отношении нашей страны за последние 30 лет. Мы настаиваем на немедленном и безусловном выводе российских войск с нашей территории" – ответил Лаврову советник министра иностранных дел Игорь Захаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему в ЕС согласились на участие Лаврова во встрече ОБСЕ . Украина отказалась участвовать во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря, из-за участия там российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что РФ пытается полностью разрушить ОБСЕ.