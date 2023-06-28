Слишком близко к Москве: Гиркин устроил истерику из-за базы "Вагнера" под Могилевом

Все руководители "Группы Вагнера" сейчас находятся в Беларуси. Их белорусская база теперь ближе к Москве, чем их бывшие полевые лагеря. Об этом написал в своем телеграмм-канале военный преступник из РФ Игорь Гиркин.

Гиркин обеспокоился из-за базы "Вагнера" в Беларуси (фото из открытых источников)

"Сообщают, что Пригожин прямо сейчас находится в РФ, ведет переговоры. Через 2 часа вылетает обратно в Минск. Практически весь его "совет командиров" — тоже там. Основные силы "Вагнера" будут сосредоточены в лагере на территории Могилевской области... ( ближе к Смоленску и Москве)", – пишет российский террорист.

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При этом, примерно расстояние от белорусского города Могилев до российской столицы – это почти 550 км по дорогам. До этого, наемники Пригожина базировались недалеко от временно оккупированного города Луганска, оттуда в Москву 1000 км по дорогам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, потерял ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами. После мятежа, который организовал лидер ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин, он был вынужден уехать в Беларусь, а Кремль закрыл против него уголовное дело. Британский аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк считает, что Евгений Пригожин сохранит контроль над группой "Вагнера". Общая деятельность вагнеровцев оценивается в несколько миллиардов долларов. Только в Демократической Республике Конго получает от своей деятельности около миллиарда долларов. Такие средства имеют большое значение для многих российских элит, в том числе и Путина.

Майкл Кларк объясняет, что ППК "Вагнер" помогает обходить России международные санкции и обеспечивает необходимое политическое влияние Кремля на африканских диктаторов.

