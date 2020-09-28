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Слишком красива, чтобы работать: в России уверены, что женщина должна заниматься только хозяйством

Россияне не поддерживают трудовую занятость у женщин, но при этом понимают, что иначе быть не может

28 сентября 2020, 18:16
Автор:

Екатерина Белоброва

Почти пятая часть жителей России считает, что женщина не предназначена для трудовой деятельности и должна заниматься исключительно хранением домашнего очага. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на данные опроса социологического агентства GlobalNR.

Слишком красива, чтобы работать: в России уверены, что женщина должна заниматься только хозяйством

Так, согласно результатам, почти 18% среди опрошенных жителей России считают, что женщины работать не должны. Интересно, что категорически отвергли необходимость профессионального труда у женской части населения всего 24% респондентов, что почти в два раза ниже позиции в этом вопросе у других наций (в среднем она составляет 57%).

Отчасти с утверждением, что женщина должна сидеть дома, согласны 34% россиян.

Таким образом, жители России придерживаются многовековых скрепных традиций, где жена — хранительница очага, а муж — добытчик, но фактически не спешат их соблюдать.

Отметим, что российский президент Владимир Путин еще в начале своей каденции призывал женщин страны выходить из зоны комфорта.

"Конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые", — заявлял политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Украине отличается зарплата мужчин и женщин за выполнение одних и тех же обязанностей.




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