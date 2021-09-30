Сложный, но необходимый диалог: главные выводы встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 29 сентября переговоры в Сочи. И хотя официальные релизы известны, но они раскрывают далеко не всё.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы узнать, что можно сказать о нынешних российско-турецких отношениях, а также, какую роль в этом играет украинский вопрос.

Российско-турецкие отношения – это широкий спектр взаимозависимых, порой взаимовыгодных, а порой взаимопротиворечащих интересов



Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер считает, что личная встреча Эрдогана и Путина была важна, прежде всего, чтобы сверить часы по многим направлениям. По ее словам, есть ряд вопросов, которые накопились за последнее время. А президенты Турции и России почти полтора года не встречались лично.

"Согласование позиций по многим моментам, включая конфликтные в регионе, было важно – как для турецкой, так и для российской стороны. Многие эксперты уже отметили, что встреча прошла на фоне обострения ситуации в Идлибе. Это так называемая демилитаризованная зона на северо-западе Сирии, где в рамках предыдущих договоренностей удавалось поддерживать относительное спокойствие, благодаря взаимодействию российской и турецкой стороны. Сейчас же там происходит очередное обострение. И обсудить эту ситуацию важно было как Анкаре, так и Москве", – подчеркивает Евгения Габер.

Она также отмечает, что после прошлогодних событий в Нагорном Карабахе (тогда, благодаря присутствию турецких беспилотников и всяческой поддержке со стороны Турции, Азербайджан смог значительно укрепить свои позиции, фактически восстановив суверенитет на значительной территории), понятно, что в тех случаях, где Анкара заинтересована, она не боится вовлекаться в региональные конфликты.

"Учитывая уровень вооружений и подготовки турецкой стороны, для россиян это может превратиться в серьезный удар по их позициям. Поэтому и шел разговор о деэскалации ситуации в Идлибе", – говорит эксперт.

По словам Евгении Габер, в украинском вопросе, как и в сирийском, у Анкары и Москвы имеются серьезные расхождения.

"Турция последовательно занимает четкую позицию, не признавая аннексию Крыма. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу участвовал в саммите Крымской платформы 23 августа. Президент Эрдоган в сентябре на сессии Генассамблеи ООН еще раз подтвердил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма РФ и поддерживает территориальную целостность Украины. Было заявление турецкого МИД о непризнании выборов в российскую Госдуму, которые прошли на территории оккупированного Крыма. Поддержка Турцией Украины реализуется и в рамках военного сотрудничества, оборонного сотрудничества. Есть достаточно жесткая позиция Турция по притеснению прав крымских татар, по их арестам оккупационными российскими властями. Всё это вызывает раздражение у российской стороны. Но учитывая клубок взаимных интересов, Москве приходится закрывать на многое глаза", – отмечает Евгения Габер.

Делается это, потому что есть много сфер, где РФ и Турция сотрудничают, уверена она. В частности (и это четко прозвучало на открытой части встречи в Сочи), экономические моменты.

"Путин напомнил Эрдогану, что 6,5 млрд долларов сейчас составляют российские инвестиции в турецкую экономику. Есть также газопровод "Турецкий поток", который, по словам российского президента, позволяет Турции чувствовать себя надежно, несмотря на газовый кризис, который сейчас существует в Европе. В свою очередь, Эрдоган завил, что на 2022 год уже можно планировать запуск первого блока атомной станции "Аккую", которая строится россиянами в провинции Мерсин на юге Турции. Это еще одно стратегически важное направление сотрудничества", – акцентирует эксперт.

Ну и, конечно, есть ситуация с российским зенитным ракетным комплексом С-400, который Турция закупила у РФ.

"На фоне очередного кризиса в отношениях с Вашингтоном, официальная Анкара заявила, что рассматривает возможность закупки второго эшелона, второй части С-400. Несмотря на то, что это вызывает неудовольствие партнеров по НАТО, особенно американцев. И несмотря на то, что первая часть, уже поставленная в Турцию, пока не функционирует. Анкара посылает политический сигнал западным партнерам, что переговоры о продолжении оборонного, военного сотрудничества с РФ, будут продолжаться", – уверена Евгений Габер.

Она также считает, что в Сочи поднимался вопрос освобождения политических узников Кремля.

"Во время встречи на полях ГА ООН президента Украины передал этот список президенту Турции, – напоминает эксперт. – И озвучивалась просьба посодействовать в освобождении заключенных, в том числе крымских татар".

Евгений Габер подытоживает: "Российско-турецкие отношения – это широкий спектр взаимозависимых, порой взаимовыгодных, а порой взаимопротиворечащих интересов. И диалог между РФ и Турцией, в том числе в ракурсе различных региональных конфликтов, является сложным, но необходимым".

Вряд ли Россия может рассчитывать на удачу в ракурсе попыток помешать турецко-украинскому сотрудничеству

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает: давая уничижительные характеристики США за крайне неудачный выход из Афганистана, российские пропагандисты от внешней политики старательно умалчивают о собственных проблемах. И во время встречи Эрдогана с Путиным, считает он, соответствующие темы поднимались.

"Вот уже ровно шесть лет – с конца сентября 2015 года – Россия продолжает якобы активно уничтожать в Сирии каких-то исламистов. Окружающему миру, правда, непонятно, где она их там теперь находит? Зато понятно, куда идут очень немалые бюджетные денежки – на полное содержание режима Асада, удовлетворение генеральских амбиций, полеты-вылеты самолетов и т.д. Не секрет, что ситуации в Сирии, Ливии, на Кавказе и в Афганистане были в центре внимания вчерашней встречи турецкого и российского президентов в Сочи", – подчеркивает Олег Белоколос.

По его мнению, можно также предположить, что Москва в очередной раз попыталась отговорить Анкару от военно-технического сотрудничества с Киевом. А тут еще аккурат 29 сентября подоспела новость, что в Украине построят учебно-испытательный центр для обслуживания, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Соответствующий меморандум подписали в четверг на Банковой министр обороны Украины Андрей Таран, и генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

"Вряд ли Россия может рассчитывать на удачу в ракурсе попыток помешать турецко-украинскому сотрудничеству, в том числе в военно-технической сфере, – считает Олег Белоколос. – Как и скрыть тот очевидный факт, что в начале третьего десятилетия XXI века утратил всякое значение и канул в небытие некогда весьма популярный термин "постсоветское пространство", где определяющим фактором была неоспоримая гегемония России".

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