

















Два дня спустя после публичного появления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в сети начали распространяться слухи о его возможной смерти. В последний раз Лавров появился на пресс-конференции 29 августа в Москве, где встречался с министерством иностранных дел Сенегала Ясин Фалл.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

На видео с этого события Лавров выглядит старым и уставшим, однако его состояние не вызывает серьезных опасений по поводу здоровья. Стоит отметить, что российские официальные органы не комментировали эти слухи ни подтверждая, ни опровергая их.

В ходе конференции Лавров поднял вопросы дружеских отношений между Москвой и Сенегалом и затронул тему попыток изоляции России со стороны определенных государств, хотя конкретных стран он не назвал.

Слухи о кончине Лаврова появились 31 августа, а российские пропагандистские СМИ в тот же день распространили его недавнее интервью. Однако, как стало известно, это интервью было записано за несколько дней до того, как возникли эти слухи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кислица намекнул на смерть Лаврова . Постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров мог "склеить ласты". Кислица указал, что хотел бы, чтобы Лавров был жив, чтобы мог предстать перед судом.

Сергей Кислица опубликовал в социальной сети X сообщение с фотографией главы МИД РФ Сергея Лаврова. В сообщении украинский дипломат заявил, что российские военные преступники после смерти попадут в ад и будут гореть там вечно за свои действия.

Российские СМИ не сообщали информацию о смерти Лаврова, а вечером после сообщения Кислице появилось несколько заявлений от имени российского главы МИД по внешней политике РФ.

