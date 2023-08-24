Смерть Пригожина: российские СМИ назвали первого причастного к авиакатастрофе

Российский канал расследований ВЧК-ОГПУ утверждает, что в российские силовики знают главного причастного к авиакатастрофе самолета, где погиб Пригожин. Вероятно, это был его личный пилот Артем Степанов, который мог иметь доступ к находившемуся на борту самолета грузу. Кроме того, со Степановым не могут связаться и он, вероятно, уехал из России.



Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

23 августа в России разбился частный самолет руководителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина. На борту во время аварии находились 10 человек, включая Пригожина. Никто из пассажиров не выжил. Событие произошло ровно через два месяца после неудачной попытки государственного переворота и похода вагнеровцев на Москву.

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ВЧК-ОГПУ утверждают, что у российских силовиков есть первые подозрения, кто мог способствовать падению самолета.

"Как стало известно ВЧК-ОГПУ, по делу о подрыве самолета Пригожина появился первый подозреваемый. Это личный пилот Пригожина Артем Степанов. Правоохранители не могут его найти. У него был доступ к самолету, перед взрывом уехал на Камчатку, где потерялся", — говорится в сообщении ВЧК-ОГПУ.

ВЧК-ОГПУ добавляет, что родной брат Степанова отмечает, что тот якобы в походе, поэтому без связи. Российский канал расследований сообщает, что российские силовики уже активно разыскивают Степанова, который может находиться вне России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых реакциях мира на смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также "Комментарии" писал, что авторитетный журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал, причастна ли Украина к гибели Пригожина.