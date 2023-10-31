Смерть Путина: известный журналист-расследователь спрогнозировал, кто и как убьет Путина

Бунт уже теперь мертвого руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, возможно, не последний на территории РФ. В этот раз Путина попытаются свергнуть с его должности представители, входящие в определенную группировку.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом высказался журналист, занимающийся расследованиями Христо Грозев из Bellingcat. Как он утверждает, после бунта покойного Пригожина в РФ происходит внутренний хаос, где у российского президента нет доверия к своему окружению, а они живут в страхе, что это обстоятельство может привести к их ликвидации или аресту.

"Это должно завершиться каким-то взрывом. Поэтому не исключаю, что еще раз будет попытка (мятеж — Ред.) — еще более подробно и лучше спланированного, чем то, что сделал Пригожин", — говорит Грозев.

Важно, что представители конспирологического канала "Генерал СВР", написавшего сообщение о возможной смерти Путина, сообщает, что в понедельник состоялся "обзор" его двойника. Он проводил онлайн-совещание с постоянными членами российского Совета безопасности и очное собрание с руководителями Совета безопасности, Правительства и российских силовых ведомств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто может стать преемником Путина . Одной из топ-тем на прошлой неделе стала якобы смерть российского диктатора Владимира Путина. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что подобная информация связана с предвыборной кампанией в РФ и спецоперацией Кремля. Между тем, некоторые западные издания уже начинают обсуждать претендентов на пост президента РФ после смерти (он же не бессмертен) Путина.

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, десятилетие наблюдения за особенностями поведения Путина как политика должны давно убедить, что мы имеем дело с неординарным автократическим лицом, которое для удержания или увеличения власти всегда использовало сложные аппаратные схемы, специально устроенные провокативные истории. операции воздействия.

