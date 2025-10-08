Смерть Путина: способна ли она изменить Россию и закончить войну

После более чем двух десятилетий власти Владимир Путин стал не просто политическим лидером, а символом современной России. Поэтому смерть российского диктатора может стать переломным моментом изменений в РФ и окончания войны в Украине. Однако доктор философских наук Виталий Надурак считает, что ожидания "автоматического мира" после смерти российского диктатора слишком оптимистичны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Надурак отмечает, что среди украинцев и союзников распространено мнение, что со смертью Путина Россия может измениться, а война закончится. Однако, по его мнению, это маловероятно. Ведь даже если смерть Путина создаст определенное "окно возможностей" для мира, сознание большинства россиян останется прежним.

Философ объясняет, что люди склонны рационализировать свои действия, то есть находить логическое оправдание даже преступным поступкам. И когда это делает не отдельное лицо, а целый народ, формируется коллективное оправдание или национальный миф. В случае России этот миф о "защите своей истории", "борьбе против Запада" и "величии нации".

Надурак отмечает, что за четыре года полномасштабной войны этот миф укоренился в сознании миллионов россиян. Даже те, кто поначалу не видел смысла в агрессии, теперь вынуждены искать оправдание своего участия на фронте или в форме молчаливой поддержки.

"Даже если из-за смерти Путина или других обстоятельств война приостановится, то это мировоззрение никуда не денется. Им и их потомкам и дальше придется держаться за него, чтобы оправдать свои действия в отношении Украины и сохранять положительную самооценку. Эта мифология будет частью их самосознания, которая будет передаваться из поколения в поколение, формируя их восприятие самих себя", – указывает профессор Университета Короля Даниила.

Доктор философских наук утверждает, что подлинные изменения в России возможны только после глубокого поражения. По его словам, как и в случае с нацистской Германией, только полная деконструкция имперского мифа может открыть путь новому видению истории, вины и ответственности для России.

"Чтобы изменить отношение, россиянам нужно признать вину, отвергнув нарратив, позволяющий ее оправдывать. Поскольку этот шаг будет чрезвычайно болезненным, они на него добровольно не согласятся… это поражение должно быть таким, которое позволило бы провести основательную терапию их коллективного самосознания", — отмечает Надурак.

Таким образом, Надурак делает вывод, что смерть Путина сама по себе не станет переломным моментом. Она может запустить процессы борьбы за власть, временную нестабильность, но не обязательно приведет к переосмыслению. Без осознания вины, без развенчания собственных мифов и без поражения в войне Россия вряд ли изменится.

