Смерть Путіна: чи здатна вона змінити Росію та закінчити війну

Після понад двох десятиліть влади Володимир Путін став не просто політичним лідером, а символом сучасної Росії. Тому смерті російського диктатора може стати переломним моментом щодо змін у РФ та закінченні війни в Україні. Однак доктор філософських наук Віталій Надурак вважає, що очікування "автоматичного миру" після смерті російського диктатора є надто оптимістичними.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Надурак зауважує, що серед українців і союзників поширена думка, що зі смертю Путіна Росія може змінитися, а війна закінчитися. Однак, на його думку, це малоймовірно. Адже навіть якщо смерть Путіна створить певне "вікно можливостей" для миру, свідомість більшості росіян залишиться тією ж.

Філософ пояснює, що люди схильні раціоналізовувати свої дії, тобто знаходити логічне виправдання навіть злочинним вчинкам. І коли це робить не окрема особа, а цілий народ, формується колективне виправдання, або національний міф. У випадку Росії цей міф про "захист своєї історії", "боротьбу проти Заходу" та "велич нації".

Надурак зауважує, що за чотири роки повномасштабної війни цей міф вкорінився в свідомості мільйонів росіян. Навіть ті, хто спочатку не бачив сенсу в агресії, тепер змушені шукати виправдання своїй участі на фронті або у формі мовчазної підтримки.

"Навіть якщо через смерть Путіна чи інші обставини війна призупиниться, то цей світогляд нікуди не подінеться. Їм та їхнім нащадкам і надалі доведеться триматись за нього, щоб виправдати свої дії щодо України і зберігати позитивну самооцінку. Ця міфологія буде частиною їх самосвідомості, яка передаватиметься з покоління в покоління, формуючи їх сприйняття самих себе", — вказує професор Університету Короля Данила.

Доктор філософських наук стверджує, що справжні зміни в Росії можливі лише після глибокої поразки. За його словами, як і у випадку з нацистською Німеччиною, лише повна деконструкція імперського міфу може відкрити шлях до нового бачення історії, провини й відповідальності для Росії.

"Щоб змінити ставлення, росіянам потрібно визнати провину, відкинувши наратив, який дозволяє її виправдовувати. Оскільки цей крок буде надзвичайно болючим, вони на нього добровільно не погодяться… ця поразка має бути такою, яка б дозволила провести ґрунтовну терапію їх колективної самосвідомості", — зауважує Надурак.

Таким чином Надурак робить висновок, що смерть Путіна сама по собі не стане переломним моментом. Вона може запустити процеси боротьби за владу, тимчасову нестабільність, але не обов’язково призведе до переосмислення. Без усвідомлення провини, без розвінчання власних міфів і без поразки у війні Росія навряд чи зміниться.

