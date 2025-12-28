В России умер бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко . О смерти 57-летнего генерала 25 декабря сообщило государственное агентство ТАСС , ссылаясь на его оцепление. Официальная причина – сердечное заболевание.

Смерть Юрия Садовенка

Впрочем, независимые источники подвергают сомнению эту версию. Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает о ряде странных деталей, сопровождавших болезнь и смерть Садовенко.

По их данным, ему стало плохо еще 12 ноября — именно в тот день, когда ФСБ позже заявила о якобы подготовке покушения на бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу . После внезапного ухудшения состояния Садовенко экстренно госпитализировали, а уже через несколько дней врачи пошли на срочную трансплантацию сердца.

Новый орган прижился, однако генерал почти месяц находился в коме. По данным источников, он на короткое время пришел в сознание, после чего его состояние снова резко ухудшилось. 25 декабря Садовенко скончался.

Отдельное внимание журналисты обращают на произошедшие сразу после смерти события. Как утверждает ВЧК-ОГПУ, родственники уничтожили все серверы в коттедже Садовенко. В частности, вдова выставила на продажу телекоммуникационные шкафы без жестких дисков и серверов, где обычно хранятся записи с камер видеонаблюдения.

Биография Садовенко также содержит громкие конфликты. В начале карьеры он публично называл Шойгу своим "вторым отцом" и наставником. Однако впоследствии ситуация резко изменилась: по данным канала, заместитель Шойгу Тимур Иванов якобы ввел в него жену – Марию Китаеву, мать троих его детей. После этого Садовенко затаил личное оскорбление как на Иванова, так и на самого Шойгу.

По утверждению ВЧК-ОГПУ, в последние годы Садовенко мог сотрудничать с ФСБ , передавая информацию о коррупционных схемах в Министерстве обороны РФ и ближайшем окружении Шойгу.

Официальные русские структуры эту информацию не комментируют. Обстоятельства смерти бывшего высокопоставленного чиновника остаются невыясненными.

