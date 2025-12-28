Смерть із секретами: після чого помер екс-заступник Шойгу

У Росії помер колишній заступник міністра оборони РФ Юрій Садовенко. Про смерть 57-річного генерала 25 грудня повідомило державне агентство ТАСС, посилаючись на його оточення. Офіційна причина — серцеве захворювання.

Смерть Юрія Садовенка

Втім, незалежні джерела ставлять під сумнів цю версію. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє про низку дивних деталей, які супроводжували хворобу та смерть Садовенка.

За їхніми даними, йому стало зле ще 12 листопада — саме в той день, коли ФСБ пізніше заявила про нібито підготовку замаху на колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Після раптового погіршення стану Садовенка екстрено госпіталізували, а вже за кілька днів лікарі пішли на термінову трансплантацію серця.

Новий орган прижився, однак генерал майже місяць перебував у комі. За даними джерел, він на короткий час прийшов до тями, після чого його стан знову різко погіршився. 25 грудня Садовенко помер.

Окрему увагу журналісти звертають на події, що відбулися одразу після смерті. Як стверджує "ВЧК-ОГПУ", родичі знищили всі сервери у котеджі Садовенка. Зокрема, вдова виставила на продаж телекомунікаційний шаф без жорстких дисків та серверів, де зазвичай зберігаються записи з камер відеоспостереження.

Біографія Садовенка також містить гучні особисті конфлікти. На початку кар’єри він публічно називав Шойгу своїм "другим батьком" і наставником. Проте згодом ситуація різко змінилася: за даними каналу, заступник Шойгу Тимур Іванов нібито увів у нього дружину — Марію Китаєву, матір трьох його дітей. Після цього Садовенко затаїв особисту образу як на Іванова, так і на самого Шойгу.

За твердженням "ВЧК-ОГПУ", в останні роки Садовенко міг співпрацювати з ФСБ, передаючи інформацію про корупційні схеми в Міністерстві оборони РФ та найближчому оточенні Шойгу.

Офіційні російські структури цю інформацію не коментують. Обставини смерті колишнього високопосадовця залишаються нез’ясованими.

