Смерть в СИЗО и заявления о поддержке Украины: очередное громкое дело в России

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова обнародовала заявления по поводу гибели Алии Галицкой — бывшей жены бизнесмена Александра Галицкого, эксчлена совета директоров Альфа-банка.

Смерть Алии Галицкой в СИЗО

По утверждению Кашеваровой, незадолго до смерти Галицкая записала видеообращение к президенту РФ, в котором заявляла о давлении и угрозах со стороны бывшего супруга. Она утверждала, что Галицкий якобы поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского, а также настраивает их общих детей против России и планирует вывезти их в Европу.

В публикации отмечается, что конфликт между супругами обострился после того, как женщина узнала о существовании у бизнесмена другой семьи и решила развестись. По ее словам, после этого бывший муж начал давить на нее, используя финансовые ресурсы и связи.

В 2025 году Алия Галицкая подала иск о разделе имущества. 6 февраля ее задержали в рамках уголовного дела о якобы вымогательстве у бывшего мужчины 150 миллионов долларов.

Впоследствии стало известно, что Аллию Галицкую нашли мертвой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Российские источники заявили о самоубийстве, однако никакие независимые подтверждения или результаты полноценного расследования пока не обнародованы.

Отдельно Кашеварова подчеркнула, что Александр Галицкий родился на территории Украины – в Житомирской области. Украинская сторона и независимые источники пока не комментировали заявления, обнародованные российской пропагандисткой.

