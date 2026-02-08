logo

Главная Новости Мир Россия Смерть в СИЗО и заявления о поддержке Украины: очередное громкое дело в России
Смерть в СИЗО и заявления о поддержке Украины: очередное громкое дело в России

Российская пропагандистка заявила о видеообращении бывшей жены эксчлена совета директоров «Альфа-банка», погибшей в СИЗО через несколько дней после ареста

8 февраля 2026, 20:56
Ткачова Марія

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова обнародовала заявления по поводу гибели Алии Галицкой — бывшей жены бизнесмена Александра Галицкого, эксчлена совета директоров Альфа-банка.

Смерть в СИЗО и заявления о поддержке Украины: очередное громкое дело в России

Смерть Алии Галицкой в СИЗО

По утверждению Кашеваровой, незадолго до смерти Галицкая записала видеообращение к президенту РФ, в котором заявляла о давлении и угрозах со стороны бывшего супруга. Она утверждала, что Галицкий якобы поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского, а также настраивает их общих детей против России и планирует вывезти их в Европу.

В публикации отмечается, что конфликт между супругами обострился после того, как женщина узнала о существовании у бизнесмена другой семьи и решила развестись. По ее словам, после этого бывший муж начал давить на нее, используя финансовые ресурсы и связи.

В 2025 году Алия Галицкая подала иск о разделе имущества. 6 февраля ее задержали в рамках уголовного дела о якобы вымогательстве у бывшего мужчины 150 миллионов долларов.

Впоследствии стало известно, что Аллию Галицкую нашли мертвой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Российские источники заявили о самоубийстве, однако никакие независимые подтверждения или результаты полноценного расследования пока не обнародованы.

Отдельно Кашеварова подчеркнула, что Александр Галицкий родился на территории Украины – в Житомирской области. Украинская сторона и независимые источники пока не комментировали заявления, обнародованные российской пропагандисткой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заявили о покушении на одного из ключевых представителей военной разведки. Об инциденте сообщила российская Z-журналистка Анастасия Кашеварова, которая утверждает, что в спину был ранен заместитель начальника ГРУ генерал Владимир Алексеев, известный под позывным "Омега".



Источник: https://t.me/akashevarova/8360
