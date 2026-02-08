Смерть у СІЗО і заяви про підтримку України: чергова гучна справа в Росії

Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова оприлюднила заяви щодо загибелі Алії Галицької — колишньої дружини бізнесмена Олександра Галицького, ексчлена ради директорів Альфа-банку.

Смерть Алії Галицької у СІЗО

За твердженням Кашеварової, незадовго до смерті Галицька записала відеозвернення до президента РФ, у якому заявляла про тиск і погрози з боку колишнього чоловіка. Вона стверджувала, що Галицький нібито підтримує Україну та президента Володимира Зеленського, а також налаштовує їхніх спільних дітей проти Росії та планує вивезти їх до Європи.

У публікації зазначається, що конфлікт між подружжям загострився після того, як жінка дізналася про існування в бізнесмена іншої сім’ї та вирішила розлучитися. За її словами, після цього колишній чоловік почав тиснути на неї, використовуючи фінансові ресурси та зв’язки.

У 2025 році Алія Галицька подала позов про поділ майна. 6 лютого її затримали в межах кримінальної справи про нібито вимагання у колишнього чоловіка 150 мільйонів доларів.

Згодом стало відомо, що Алію Галицьку знайшли мертвою в ізоляторі тимчасового тримання в підмосковній Істрі. Російські джерела заявили про самогубство, однак жодних незалежних підтверджень або результатів повноцінного розслідування наразі не оприлюднено.

Окремо Кашеварова наголосила, що Олександр Галицький народився на території України — у Житомирській області. Українська сторона та незалежні джерела поки не коментували заяви, оприлюднені російською пропагандисткою.

