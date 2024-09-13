Смертельное промедление. Почему Запад уже сейчас должен противодействовать союзу РФ, Ирана и КНДР

Западные государства должны как можно быстрее реагировать на формирование союза государств с диктаторскими режимами, в который вошли Россия, Иран и Северная Корея, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия усиливает сотрудничество с диктаторскими режимами. Фото из открытых источников

"Существование РФ и ее крепкого и эффективного союза с такими странами, как Иран или Северная Корея – это не только для нас угроза. Это опасность для всего современного цивилизованного мира. На наших глазах создается корпорация зла с участием государств с безумными диктаторскими режимами", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что сегодня диктаторские режимы объединились якобы только против Украины, а завтра объединятся против всех цивилизованных стран.

"Зря мировое сообщество им не препятствует. Когда наступит "завтра", их союз будет гораздо сильнее", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

