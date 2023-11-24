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СМИ назвали число россиян, сбежавших из армии после мобилизации

В РФ из воинских частей сбежали более четырех тысяч мобилизованных

сегодня, 20:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России на рассмотрение военных судей поступило более четырех тысяч уголовных дел, заведенных на военнослужащих, сбежавших из воинских частей после объявления в стране мобилизации. Соответствующую информацию по состоянию на 21 ноября собрало с интернет-ресурсов российских военных судов издание "Медиазона", пишет портал "Комментарии".

СМИ назвали число россиян, сбежавших из армии после мобилизации

Из российской армии сбежали более четырех тысяч военных. Фото из открытых источников

По данным издания, в российские военные суды поступило 4 121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации в РФ.


Сообщается, что по 3470 делам суды уже приняли решение. В частности, с лета этого года суды еженедельно выносили более ста приговоров. Больше всего приговоров было вынесено в августе – более 450.

В общей сложности против российских военнослужащих возбуждено около 4,1 тысяч дел за самовольное оставление частей.

Также судьям, пишет издание, поступило 317 дел о неисполнении приказа (332 УК РФ). Отмечается, что абсолютное большинство уголовных дел о неисполнении приказа было возбуждено в Калининградской области, Ростове, Приморском крае и на Камчатке.

Кроме того, с начала мобилизации в военные судьи поступило 96 дел по статье о дезертирстве (338 УК РФ).

Издание отмечает, что после рассмотрения большинства дел о самовольном уходе из части суд выносит условный срок. Приговор к условному заключению позволяет вернуть мобилизованного военнослужащего на фронт в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал , что Кремль даже не скрывает, что основной козырь в этой войне в России – огромные толпы тех, кого путинский режим сможет мобилизовать и отправить на фронт. Однако военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в батальоне "Айдар", призвал украинцев не верить рассказам российских пропагандистов о том, что у России практически бездонный демографический ресурс.



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Источник: https://zona.media/news/2023/11/24/4k
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