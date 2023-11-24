СМИ назвали число россиян, сбежавших из армии после мобилизации

В России на рассмотрение военных судей поступило более четырех тысяч уголовных дел, заведенных на военнослужащих, сбежавших из воинских частей после объявления в стране мобилизации. Соответствующую информацию по состоянию на 21 ноября собрало с интернет-ресурсов российских военных судов издание "Медиазона", пишет портал "Комментарии".

Из российской армии сбежали более четырех тысяч военных. Фото из открытых источников

По данным издания, в российские военные суды поступило 4 121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации в РФ.

Сообщается, что по 3470 делам суды уже приняли решение. В частности, с лета этого года суды еженедельно выносили более ста приговоров. Больше всего приговоров было вынесено в августе – более 450.

В общей сложности против российских военнослужащих возбуждено около 4,1 тысяч дел за самовольное оставление частей.

Также судьям, пишет издание, поступило 317 дел о неисполнении приказа (332 УК РФ). Отмечается, что абсолютное большинство уголовных дел о неисполнении приказа было возбуждено в Калининградской области, Ростове, Приморском крае и на Камчатке.

Кроме того, с начала мобилизации в военные судьи поступило 96 дел по статье о дезертирстве (338 УК РФ).

Издание отмечает, что после рассмотрения большинства дел о самовольном уходе из части суд выносит условный срок. Приговор к условному заключению позволяет вернуть мобилизованного военнослужащего на фронт в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал , что Кремль даже не скрывает, что основной козырь в этой войне в России – огромные толпы тех, кого путинский режим сможет мобилизовать и отправить на фронт. Однако военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в батальоне "Айдар", призвал украинцев не верить рассказам российских пропагандистов о том, что у России практически бездонный демографический ресурс.

