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СМИ показали, как живут россияне в приграничном с Украиной городе, где скопление техники РФ (ВИДЕО)

Журналисты рассказали о том, как живут люди в постоянном напряжении от возможного вооруженного конфликта России и Украины

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Жителей, пограничного с нашей страной, городка Клинцы Брянской области РФ не очень беспокоят военнослужащие с боевой техникой, количество которых постоянно увеличивается, ведь здесь расположены сразу две воинские части.

СМИ показали, как живут россияне в приграничном с Украиной городе, где скопление техники РФ (ВИДЕО)

Оппозиционный канал показал репортаж из приграничного городка (фото из открытых источников)

Об этом информируют корреспонденты телеканала " Дождь ".

По их информации, жители брянского городка рассказывают, что действительно за прошлый год военнослужащих стало больше.

Как отмечает представитель канала Соня Гройсман, большинство жителей городка Клинцы, с которыми общалась журналистка, утверждают, что в начало войны они не верят.

Важно, что в Клинцах Брянского региона расположен пункт постоянной дислокации воинской части № 12721. Полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии России. Военные из Екатеринбурга перебазировались в Клинцы в 2016 году.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне относятся к угрозе нападения на Украину. The Guardian опросил россиян относительно того, считают ли они, что Россия стоит на пороге нового конфликта в Украине. Священник Рожков сказал, что не видит, что может побудить Россию начать атаку на Украину сегодня – несмотря на публичные ультиматумы Владимира Путина на запад и танки, ракеты и другое вооружение. Несмотря на предупреждение США о том, что нападение может быть неизбежным, россияне в это не верят. Теперь, когда Россия приближается к возможно еще более судьбоносной войне, создается ощущение, что общественность едва обратила внимание, несмотря на предупреждающие знаки, поступающие с обеих сторон.


 


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Источник: https://tvrain.ru/teleshow/utro_na_dozhde/chto_proishodit_v_gorode_klintsy-547928/
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