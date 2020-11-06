СМИ: Путин серьезно болен и готовится уйти в отставку

Британский таблоид The Sun заявил со ссылкой на осведомленные источники, что президент РФ Владимир Путин серьезно болен, в связи с чем намерен в скором времени покинуть занимаемый пост. Согласно данным издания, отставка 68-летнего главы Кремля запланирована на начало 2021 года.

Как сообщается, наблюдатели обратили внимание на некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у Путина болезнь Паркинсона. Изучив недавние видео с президентом РФ, они заметили, что его ноги были в постоянном движении, а руки сильно сжимали подлокотник стула.

Также отмечается, что о возможной отставке российского лидера может свидетельствовать и то, что в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому, покинув президентское кресло, он станет пожизненным сенатором, что даст ему иммунитет от уголовного преследования.

В свою очередь спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о болезни Путина не соответствует действительности.

"Чушь это полная. У президента все хорошо", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Как ранее сообщали "Комментарии", на выборах президента США одному из кандидатов осталось набрать шесть голосов.









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