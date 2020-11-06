Выборы в США: одному из кандидатов осталось набрать шесть голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от своего соперника по голосам в штате Джорджия. Как сообщает FOX News, на данный момент с учетом всех вариантов у Байдера уже есть 264 голоса, в то время как у Трампа — 214.

По данным телеканала, сейчас обработано 99% бюллетеней, у Трампа и Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. За Трампа проголосовали на 3,6 тыс. бюллетеней больше, чем за Байдена.

Ранее штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.

Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев". По его словам, кампания Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, "пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!