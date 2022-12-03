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СМИ раскрыли планы Кремля, как обойти нефтяные санкции

Россия собирает теневой флот со старых танкеров, таким образом в Кремле хотят обойти нефтяные санкции

сегодня, 15:30
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Автор:

Кравцев Сергей

СМИ раскрыли планы Кремля, как обойти нефтяные санкции

СМИ раскрыли планы Кремля, как обойти нефтяные санкции

Россия собирает "теневой флот" для транспортировки нефти в обход санкций. Фото: fleetmon com

Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. По всей видимости, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

По информации аналитиков Braemar, в реестрах в последнее время увеличилось количество неизвестных покупателей танкеров, которым уже по 12-15 лет. В большинстве случаев такие суда уже не планировали использовать. Их собирались "списывать", так как они считаются ненадежными и такими, что уже отработали свой срок.

"Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", — отметил один из экспертов.

В Braemar полагают, что для Москва напрямую или через посредников в этом году закупили 109 разных танкеров. По предварительной информации, РФ получила 29 супертанкеров (VLCC), способных транспортировать более 2 млн баррелей нефти. Брокеры уверяют, что Россия купила 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн барр.) и 49 танкеров Aframax (около 700 тысяч барр.).

Эти данные также подтверждают эксперты из Гарвардского центра Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди заявил, что после покупки странным образом эти танкеры заходят в Россию. По его словам, такой "теневой флот" может помочь РФ решить проблему санкций.

Кеннеди считает, что дефицит российской нефти увеличится уже в 2023 году, когда санкции будут налагаться на все нефтепродукты из РФ. Россия будет заинтересована в том, чтобы приобрести как можно больше танкеров и удовлетворить все запросы покупателей. Ведь продажа нефти – главный источник пополнения бюджета России. По прогнозам, дефицит будет составлять от 700 до 1,5 млн баррелей в день. Некоторые аналитики полагают, что РФ понадобится 240 танкеров, чтобы поддерживать экспортные потоки.

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Источник: https://www.ft.com/content/cdef936b-852e-43d8-ae55-33bcbbb82eb6
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:15

31 рік наша православна УПА-пропаганда повторювала улюблені цитати своїх великобратніх конкурентів: "чим більше неймовірна брехня, тим скоріше її сприймуть". Випадково? Губка Ющенко брехав про отруєння, не довів. Зараз посли отримують криваві листи з очами тварин. То Британська розвідка була джерелом брехні, тепер якісь ЗМІ. Ну от яка різниця віку танкерів? Старі під санкції не підпадають? З нових купувати російську нафту не будуть? Гниле дерево навіть за підтримки всього світу, не дає плодів, тільки відходи життєдіяльності людини.

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