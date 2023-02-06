СМИ узнали, чем промышлял глава РПЦ Кирилл в 70-ых

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Кравцев Сергей
Связь главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла с КГБ становится все более явной. Сразу два издания "Matin Dimanche" и "Sonntagszeitung", со ссылкой на данные Швейцарского федерального архива, сообщили, что в 1970-х годах Кирилл работал в Женеве на советскую службу внешней разведки.
Патриарх Кирилл. Фото: из открытых источников
Согласно сообщениям, досье на Кирилла, которое было составлено федеральной полицией в то время, а затем обнародовано, подтверждает, что церковный деятель относился к КГБ.
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В начале 1970-х годов нынешний патриарх русской церкви жил в Женеве под псевдонимом "Михайлов". Он должен был официально представлять Московский патриархат во Всемирном совете церквей. Задача Кирилла состояла, среди прочего, в том, чтобы влиять на совет.
Целью советского руководства в то время, по сообщениям СМИ, было заставить женевскую институцию осудить США и их союзников и смягчить их критику отсутствия религиозной свободы в Советском Союзе.
Глава РПЦ Кирилл является последовательным сторонником российского президента Владимира Путина и его политики. Он поддерживает российскую войну в Украине, благословляет путинские ракеты и назвал диктатора "чудом" в 2012 году.
Как известно, глава МИД Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла.
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Ігор
сегодня, 16:37
Скільки попу років? Якщо йому зараз навіть 70, то в 20 піп був великим розвідником? Навіть величний Зе не досяг такого успіху. Кількість брехні 100%. Збудували країну підробку, брехню та корупцію.