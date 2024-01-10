СМИ узнали через сколько времени в России закончится важная боевая техника

Учитывая статистику уничтожение военной техники РФ во время войны в Украине, у кремлевского режима через два-три года могут закончиться боевые машины пехоты.

Российские боевые машины пехоты (фото из открытых источников)

Как сообщает Forbes , российская армия теперь теряет столько же боевых машин БМП, сколько на российских заводах выпускают новых или выводят из долгосрочного хранения.

"БМП, больше чем танки, являются рабочими лошадками российской механизированной войны. Они перевозят пехоту в бой, поддерживают ее во время десантирования и эвакуируют уцелевших, если они вынуждены отступать. Недаром в 2022 году аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман написал, что он подозревает, что он подозревает "главная российская нехватка бронетехники – не в танках, а в БМП", – отмечают на страницах издания.

При этом в начале войны РФ насчитывала почти 4000 БМП-1, модернизированных БМП-2 и новейших БМП-3. Но за 23 месяца боев в Украине выведено из строя почти 2000 этих машин.

Военные резервы тоже не бесконечны, ведь на складах РФ остается 3 000 старых БМП и из них более 700 не подлежащих восстановлению.

"Если Курганмашзавод не сможет значительно расширить производство, производство боеспособных БМП может значительно сократиться начиная примерно с 2026 года. Даже раньше, если сохранится недавняя динамика потерь", — утверждают журналисты медиа.

"Российские планировщики знают, что БМП будут дефицитными. Армия с большим количеством специальных боевых машин не собирает грубые импровизированные машины так, как это делает российская армия", — заключает Forbes.

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