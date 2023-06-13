СМИ узнали, что предложил Путин Северной Корее в обмен на оружие против Украины

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Кравцев Сергей
РФ снова экспортирует нефть в зажатую со всех сторон санкциями Северную Корею. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, таким образом Москва усиливает сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины.
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Как говорится в материале, согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжалось до 2023 года. Данные показали, что поставки были остановлены примерно в октябре 2020 года, но Россия отправила около 67 000 баррелей нефти с момента возобновления потока.
"Bloomberg" отмечает, возобновление поставок нефти происходит на фоне активизации сотрудничества между давними партнерами в последние месяцы, что вызывает опасения, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает осажденной экономике Северной Кореи и поставляет оружие президенту России Владимиру Путину для ведения кровопролитной захватничской войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме впервые прокомментировали контрнаступление Украины, но от прямых оценок происходящего на поле боя отказались.
Ранее "Комментарии" писали — США могут ослабить санкции против РФ уже сейчас: в чем причина.
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