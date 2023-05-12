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США могут ослабить санкции против РФ уже сейчас: в чем причина

По информации CNN, Администрация Байдена может согласиться ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение Гершковича и Уилана

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Белый дом ищет предложения, которые могли бы убедить Кремль освободить двух несправедливо задержанных американцев – журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

США могут ослабить санкции против РФ уже сейчас: в чем причина

США. Фото: из открытых источников

По информации нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время в США нет высокопоставленных российских шпионов, что вынуждает Белый дом обращаться за помощью к союзникам.


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Администрация Байдена уже давно ведет прямой диалог со странами-союзниками, в которых содержатся российские шпионы, чтобы выяснить, готовы ли они пойти на обмен в рамках более крупного пакета по обмену заключенными. Но, по словам официальных лиц, американские чиновники также опрашивают союзников, у которых нет россиян в заключении, в поисках идей о том, что может побудить Москву освободить американских заключенных.

Вашингтон также рассматривает вариант частичного ослабления антироссийских санкций. Цель состоит в том, чтобы вернуть домой Уилана и Гершковича в рамках одной сделки. Администрация Байдена хочет увидеть, какие креативные предложения могут подогреть интерес России.

Разъяснительная работа американских чиновников распространяется на некоторые страны, которые недавно арестовали предполагаемых российских шпионов, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также одну из стран бывшего советского блока, чтобы обсудить возможность их включения в потенциальный обмен заключенными. В Германии находится под стражей бывший полковник российского внутреннего шпионского агентства Вадим Красиков. Он возглавляет список заключенных, которых Россия хочет вернуть.

Стоит напомнить, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/prisoner-swap-russian-spies-biden-administration/index.html
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